Firtl Mátyás: A szekularizált és plurális Európa gondjaira a megoldás ma (is) a kereszténydemokrácia lehet

Interjú Firtl Mátyással, az ismert kereszténydemokrata politikussal, aki a modern parlamentarizmus történetében a leghosszabb ideig betöltött egyéni mandátummal rendelkező képviselő.

2025. október 7. 16:04

Firtl Mátyás rendszerváltó politikusként a soproni és kópházi KDNP alapító tagja, nagy és tiszteletreméltó karriert tudhat maga mögött: 2005 és 2018 között Sopron és térsége választott egyéni országgyűlési képviselője, a Magyar Országgyűlésben, 1994 és 1998 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja,1999-től alelnöke, majd 2001-től 2010-ig általános alelnöke. 2024-től Kópháza polgármestere. A 2005 és 2018 közötti időszak választott egyéni országgyűlési képviselőjeként a modern parlamentarizmus történetében a leghosszabb ideig betöltött egyéni mandátummal rendelkező képviselő.

Először is hadd kérdezzük meg: milyen érzés ilyen gazdag nagypolitikai tapasztalattal, kiterjedt kapcsolatrendszerrel egy kistelepülést vezetni? Miben különböznek a kihívások, mennyi örömöt ad ez a munka?

1990 óta veszek részt a politikában, és azt mondhatom, hogy a nagypolitikai tapasztalat döntésképességet jelent, ad egy szemléletmódot, kialakította az ügyeknek az összefüggésekben való értékelését, a megoldókészséget.

Egy település vezetésében az igazán nagy kihívás az, hogy nap mint nap nagyon konkrét megoldásokat kell találni a legegyszerűbb kérdésektől kezdve a legbonyolultabb ügyekig, ráadásul olyanokban, amelyekben helyi, vagy éppen személyes érdekek folyamatosan és gyakran ütközve is megjelennek,

miközben – természetesen – az adott jogszabályi háttérnek meg kell felelni, és azt be kell tartani és tartatni.

Örömöt ebben a munkában az ad, amikor egy-egy ügyet meg tudok, meg tudunk oldani mindenki – a közösség és az egyén – megelégedésére, a közjó érdekében. A több évtizedes közéleti tevékenységem egyik hozadéka az, hogy nemzeti ünnepeinkre, jeles napjainkra meghívásomra országos politikustársaim eljönnek, emelve az ünnepségek rangját. Legközelebb az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára, a nemzeti ünnepre Simicskó István frakcióvezetőt várjuk.

Idősebb kereszténydemokrata politikusként, hogy látja ennek a politikai irányzatnak, eszmerendszernek a fejlődését, aktualitását, mai kihívásait?



A kereszténydemokrata eszmerendszer a kereszténység, az egyház társadalmi tanításaiból, pápák szociális enciklikáiból (XIII. Leó pápa Rerum novarum és XI. Pius pápa Quadragesimo anno kezdetű enciklikája) erednek a szubszidiaritás elve alapján, a közjó szolgálata céljával és érdekében. Az egyház szociális tanítása nem zárt tanrendszer és nem is ideológia, hanem egy folyamatában fejlődő, a különböző gazdasági-politikai-társadalmi folyamatok változásaival összefüggő, arra választ adó, mindig korszerű tanítás.

Véleményem szerint a szolidaritás és a helyi közösségeknek a felelősségük elvárásával a nekik fejlődésre szabadságot biztosító szubszidiaritás ma is változatlanul a kereszténydemokrácia alapjait jelentik.

A szekularizált és plurális Európa gondjaira a megoldás ma (is) a kereszténydemokrácia lehet.

A világháborút követően az európai integráció eredetében és szellemében kereszténydemokrata béketerv volt. Robert Schuman, Alcide de Gasperi és Konrad Adenauer kereszténydemokrata politikusok voltak, akiknek politikai vízióját meghatározta élő, személyes hitük. „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” – hangzik Robert Schuman figyelmeztetése.

Ez az értékrend most támadás alatt áll, genderőrület tépázza, gyengíti társadalmainkat világszerte, de látnunk és tudnunk kell azt, hogy 2000 év keresztényi lét és 1000 évnél hosszabb időt felölelő keresztény államiságunk bizonyítja, hogy ez az egyetlen megtartó erő, nincs más alternatíva.



Ezzel a nagy és értékes tapasztalattal a birtokában, mit gondol a mai nagypolitikai helyzetről, az ország előtt álló legfontosabb kihívásokról?

A legfontosabb, hogy Magyarországot tartsuk meg azon az úton, amelyen elindultunk 2010-ben. Rendszerváltó politikusként már a nyolcvanas évek végétől folyamatosan azért küzdöttünk, hogy megvalósuljon a polgári, keresztény, demokratikus Magyarország, az ’56-os eszmék érvényre juttatása és kiteljesítése.

2010-et követően kaptunk olyan érdemi lehetőséget, amely magában hordozta az 1998-2001 között megtapasztalt gazdasági, szellemi felemelkedést is jelentő időszak folytatását a nemzet megerősítésében is.

A legfontosabb most a szuverenitás megőrzése oly módon, hogy az az önazonosság megőrzése mellett szolgálja a nemzet felemelkedését.

Ne engedjük a genderideológia terjedését Szent István országában, állítsuk meg a népességfogyást, védjük meg az országot az illegális migráció következményeitől.



A közéletben nagy szükség van a Szent István-i személyes hitből fakadó közéleti szellemiségre, amely a hiteles értékelvűség alapja, szükség van ezeknek a megtestesítőire és képviselőire. A Szent István-i örökség és hit az, amely a nemzetet több mint ezer éven át megtartotta, amelyre a Szent István-i szándék, akarat és cselekedet is bizton építhetett az országteremtésben és építésben. Ez a nemzet egységének, összetartozásának erőforrása, amiképpen ezt a polgári kormányzás évtizedei bebizonyították.

A mi megmaradásunk és sorsközösségünk biztos alapja: a kereszténységünk, a magyarságunk, a nemzet közössége és annak megerősödését és gyarapodását is szolgáló legnemesebb európaiságunk, amit 2010-ben Alaptörvényünkbe foglaltunk, egy olyan Alaptörvénybe, amely Himnuszunk kezdősorával, Isten nevével kezdődik.

Milyen kampányra számít 2026 tavaszáig országos és helyi szinten?

A kampány – ez már most látható – nagyon durva lesz. Alpári stílus és elfogadhatatlan hangnem jellemzi már most. Látszólag semmilyen jó teljesítmény, intézkedés nem számít, minden elért eredményt figyelmen kívül hagynak, az erkölcsi-morális válság jelei a kampány hangnemében is stílusában is megmutatkoznak.

Mit jelent Önnek a személyes hite, és hogy mutatkozik ez meg Kópháza vezetésében?



A kereszténydemokrata értékrend érvényesítése vezérelt akkor, amikor sokak kérésére 2024-ben elindultam a választáson a polgármesteri megbízatásért, hogy aztán 60,64% kal elnyerjem a kópháziak bizalmát.

Kópháza a Mariazell-i zarándokúton fekszik.

Nagy hagyománya van a Kópházi Fekete Madonnától – amelyik maga is búcsújáró hely – a Mariazelli Mária-kegyhelyig tartott zarándokutaknak. Magam is többször megtettem gyalog a zarándokutat. A Szent Márton templomunk pedig a Szent Márton zarándokút része. Kópházán hitben élő, hitüket gyakorló horvát közösség él, akik egyébként 1921-ben a magyar hazához való tartozás mellett szavaztak.

Horvátok, magyarok együtt kell dolgoznunk közösen a településünk felemelkedéséért, a fejlődés érdekében, a közösség összetartozásának megerősítése céljával, a helyi civil szervezetekkel és a testülettel közösen. Ebben a törekvésünkben azzal a helyi sajátossággal is szembesülünk, hogy határmenti település lévén, nagyon nagy számban dolgoznak kópháziak Ausztriában, a határ másik oldalán. Így a helyi viszonyok és körülmények, közállapotok megítélésében az osztrák minta az összehasonlítási alap.





Mit gondol az Európai Unió mai helyzetéről, a világban betöltött szerepéről, miután az Európai ügyek bizottsági tapasztalata is jelentős?

Két ciklusban voltam a Parlament Európai Ügyek Bizottságának alelnöke, és úgy értékelem, hogy Európa elveszítette a világpolitikában és világgazdaságban eddig elfoglalt helyét, szerepe meggyengült.

Mély válságban van ma Európa, ami összefügg azzal az értékrendi válsággal, amit megél. Ennek oka az, hogy a mai európai vezetők eltávolodtak az alapító atyák értékrendjétől, amely már alig fellelhető az európai politikában.

Amint már mondtam, csak megismételni lehet, de kell is, mert fontos: A szekularizált és plurális Európa gondjaira a megoldás ma (is) a kereszténydemokrácia lehet, a keresztény világnézet, életszemlélet, erkölcs és felelősség érvényesítése a politikában, minden szinten.

