A The Offspring 7 év után új lemezzel tér vissza Budapestre

Az amerikai punk-rock csapat tavaly adta ki 11. nagylemezét Supercharged címen, most pedig hét év után Budapestre is visszatérnek! A The Offspring 2025. október 31-én egy igazán ütős punk bulit ígér az MVM Dome-ban.

2025. október 8. 10:35

A The Offspring 1984-ben alakult a kaliforniai Garden Grove-ban. Negyvenéves pályafutásuk során 11 stúdióalbumot adtak ki és nekik tulajdonítják a – szintén kaliforniai – Green Day és Rancid zenekarokkal együtt, hogy ismét népszerűvé vált a rockzene a '90-es években. A banda az évek során több mint 40 millió lemezt adott el világszerte, amellyel egyik legnagyobb eladást produkáló rockzenekarává vált. A csapat azonban ennyi év után sem elégszik meg az olyan legendás albumok sikereivel, mint pl. a Smash vagy az Americana, erre bizonyíték legújabb nagylemezük. Ugyanis csak a The Offspring tudott olyan magas oktánszámú albumot készíteni, mint a Supercharged: agresszív, mégis dallamos, jellegzetesen dél-kaliforniai, mégis univerzális anyag, amely a 21. századi élet kiszámíthatatlan energiáját hasznosítja, hogy pozitív és inspiráló erővé alakítsa.

„A Supercharged cím jól összefoglalja amilyen a világ most, ahol úgy tűnik, mindenki fel van tüzelve a való életben és a közösségi médiában is" – mondja Dexter Holland, a The Offspring alapító énekes-gitárosa, dalszerzője. – „Ugyanakkor néhány kedvenc lemezem hangzására is utal az AC/DC-től az Operation Ivy-ig. Akár zeneileg, akár kulturálisan nézzük, ez a szó nagyon zsigeri módon csapódik le benned".

A Bob Rock által producelt 10 dal a dél-kaliforniai punk szcéna születésében meghatározó szerepet játszó The Offspringet örökíti meg ereje teljében. Holland dalszövegei élesek, mint egy penge. A lemezen ezúttal is megfigyelhetők a Hollandra jellemző spoken word dalrészletek, a kaliforniai zenei hatások, a saját életéből merített történetek, elvontabb gondolatok és a turnébejelentések alatt legtöbbször feltűnő komment, a „Come to Brazil" is inspirálta őket egy erőteljes húzódal megírására.

Tavaly a Queen gitárosa, Brian May és Ed Sheeran is csatlakozott hozzájuk a színpadon különböző koncerteken, Sheeran pedig azzal nyűgözte le a zenekart, hogy felhúzta a pólóját, és megmutatta The Offspring-tetoválását. Hollandot, aki a HIV-kutatásból írta disszertációját, a közös tudományos háttér kötötte össze Mayjel.

„Néhányan ellentmondásnak tartják, hogy tudományos diplomával rendelkezem, és mégis a zenével foglalkozom, de van köztük kapcsolat. A zene matematikailag strukturálható, és ha ebből eleget veszel ki, az segíthet a dalszerzésben"

- mondja.

Holland a rock egyik igazi reneszánsz embere: profi pilóta és okleveles repülésoktató, aki önkéntesként vállal orvosi betegszállító repüléseket, amikor éppen nem a zenekart viszi a koncertekre. Saját csípős szósz gyártó céget is vezet, a Gringo Banditót, ami csak egy újabb aspektusa annak a zenekarnak, amely vitathatatlanul az egyik legérdekesebb formáció a rock & rollban.

„Mi csak kapcsolatot akarunk teremteni a világgal, és a Supercharged ezt úgy teszi, mint egy nagy pofon az arcba" - mondja Holland.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy kiadhatjuk ezt a lemezt, és hogy jövőre útra kelhetünk, hogy elhozzuk a zenét a rajongóinknak, akik már olyan régóta velünk vannak."

Most a The Offspring a magyar rajongóihoz is visszatér, így a régi slágereik mellett már mindenki kívülről fújhatja majd a Supercharged dalait is a zenekar budapesti koncertjén, 2025. október 31-én az MVM Dome-ban. Ráadásul az este a szintén pop-punk koronázatlan királya a Simple Plan melegíti majd be az MVM Dome közönségét!

Lobó-Szalóky Lázár