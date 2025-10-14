Győri Enikő: az Európai Néppárt ismét cserben hagyta a vállalkozásokat
A Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt, mint eddig annyiszor, saját korábbi ígéreteivel és választói akaratával ellentétesen a baloldallal kötött alkut, és cserben hagyta azokat az európai vállalkozásokat, amelyek a terhek valódi és jelentős csökkentését várták - hangsúlyozza Győri Enikő, a Fidesz-KDNP európai képviselője közleményében.
2025. október 14. 15:34
Az Európai Bizottság a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségek és a bürokrácia csökkentését, valamint az üzleti környezet egyszerűsítését ígérte az ún. Omnibusz I. törvénycsomagban, amiről hétfő délután szavazott az Európai Parlament Jogi Bizottsága. A Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt, mint eddig annyiszor, saját korábbi ígéreteivel és választói akaratával ellentétesen a baloldallal kötött alkut, és cserben hagyta azokat az európai vállalkozásokat, amelyek a terhek valódi és jelentős csökkentését várták.
Brüsszel most a saját, előző ciklusban gyártott bürokráciáját bontaná le – a von der Leyen-kabinet, a baloldal és a Néppárt közös termékét. Egyes statisztikák szerint ez 850 új kötelezettséget jelent a vállalkozásoknak, közel 5000 oldal terjedelemben. Bár lett volna esélye, hogy támogassa a Patrióták által benyújtott, igazi tehercsökkentést szolgáló indítványokat, szokás szerint lepaktált a baloldallal, és megelégedett kozmetikai megoldásokkal. Ez nem más, mint a vállalkozások cserbenhagyása" – fogalmazott Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője a szavazást követően.
"A Néppárt akkor tenne Európa jövőjéért, ha belátná: az európai emberek és cégek életét ténylegesen segítő eredményeket csak a Patriótákkal közösen érhet el. Ez egy újabb elmulasztott lehetőség volt a részükről. A gazdasági bizottságban hetekkel ezelőtt működött a jobboldali összefogás, s ott egy sokkal vállalkozás-barátabb szöveget hagytunk jóvá. Sajnos a Jogi Bizottságban ehhez nem volt mersze a Néppártnak. Így ma már napnál világosabb, hogy egyedül a Patrióták tesznek Európa versenyképességéért – fogalmazott Győri Enikő.
Gondola
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
A globális baloldal se lenyelni, se kiköpni nem tudja Donald Trump békeegyezményét. Lehet gúnyolódni fennhéjázó, divatszóval nárcisztikus stílusán, a Nobel-békedíj iránti leplezetlen sóvárgásán, politikai teljesítménye vitathatatlan. Most például egy olyan békemegállapodást sikerült tető alá hoznia, amit senki másnak az elmúlt években.
-
Azzal, hogy Magyar Péter és Dobrev Klára – továbbá Ilaria Salis – ügyében az Európai Parlament megtagadta a mentelmi jog felfüggesztését, nem jogi, hanem hatalmi döntést hozott! - leplezi le a jogállamiság-ellenes szélsőséget Vejkey Imre.
-
A Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt, mint eddig annyiszor, saját korábbi ígéreteivel és választói akaratával ellentétesen a baloldallal kötött alkut, és cserben hagyta azokat az európai vállalkozásokat, amelyek a terhek valódi és jelentős csökkentését várták - hangsúlyozza Győri Enikő, a Fidesz-KDNP európai képviselője közleményében.