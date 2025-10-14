Győri Enikő: az Európai Néppárt ismét cserben hagyta a vállalkozásokat

A Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt, mint eddig annyiszor, saját korábbi ígéreteivel és választói akaratával ellentétesen a baloldallal kötött alkut, és cserben hagyta azokat az európai vállalkozásokat, amelyek a terhek valódi és jelentős csökkentését várták - hangsúlyozza Győri Enikő, a Fidesz-KDNP európai képviselője közleményében.

2025. október 14. 15:34

Az Európai Bizottság a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségek és a bürokrácia csökkentését, valamint az üzleti környezet egyszerűsítését ígérte az ún. Omnibusz I. törvénycsomagban, amiről hétfő délután szavazott az Európai Parlament Jogi Bizottsága. A Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt, mint eddig annyiszor, saját korábbi ígéreteivel és választói akaratával ellentétesen a baloldallal kötött alkut, és cserben hagyta azokat az európai vállalkozásokat, amelyek a terhek valódi és jelentős csökkentését várták.

Brüsszel most a saját, előző ciklusban gyártott bürokráciáját bontaná le – a von der Leyen-kabinet, a baloldal és a Néppárt közös termékét. Egyes statisztikák szerint ez 850 új kötelezettséget jelent a vállalkozásoknak, közel 5000 oldal terjedelemben. Bár lett volna esélye, hogy támogassa a Patrióták által benyújtott, igazi tehercsökkentést szolgáló indítványokat, szokás szerint lepaktált a baloldallal, és megelégedett kozmetikai megoldásokkal. Ez nem más, mint a vállalkozások cserbenhagyása" – fogalmazott Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője a szavazást követően.

"A Néppárt akkor tenne Európa jövőjéért, ha belátná: az európai emberek és cégek életét ténylegesen segítő eredményeket csak a Patriótákkal közösen érhet el. Ez egy újabb elmulasztott lehetőség volt a részükről. A gazdasági bizottságban hetekkel ezelőtt működött a jobboldali összefogás, s ott egy sokkal vállalkozás-barátabb szöveget hagytunk jóvá. Sajnos a Jogi Bizottságban ehhez nem volt mersze a Néppártnak. Így ma már napnál világosabb, hogy egyedül a Patrióták tesznek Európa versenyképességéért – fogalmazott Győri Enikő.

