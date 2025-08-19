Hankó Balázs állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át a Pesti Vigadóban

"Közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje szerinti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen alapvető értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak" - hangoztatta a miniszter.

2025. augusztus 19. 15:24

Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket, köztük Népművészet Mestere díjakat adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronikával és Závogyán Magdolnával, a tárca államtitkáraival kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban.

"Nemzetünk születésnapja nemcsak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa sőt a világ, mert örökségük velünk él most is" - emelte ki Hankó Balázs a díjátadón mondott beszédében.

Hangsúlyozta: egyik legnagyobb formátumú államférfink István király, aki nem csupán országot, hazát teremtett, hanem mindezt a kereszténység fundamentumára helyezte, "melynek szegletkövei hitünk által formált kultúránk, a világot jobbítani szándékozó tudásunk, a közösséget szolgáló hivatásunk, és nemzetünk jövőjének zálogai, családjaink".

A miniszter a díjazottakról szólva kiemelte: "mindaz, amit tudunk a világról és hazánkról, és mindaz, amit majd még megismerünk, megtanulunk és továbbadunk róla, az az önök elméjében és szívében, lelkében van, önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet". Azok, akiktől fiatalok százai tanulnak néptáncot és népzenét, vagy értik meg a klasszikusokat, azok, akik a világ élvonalába juttatják a magyar egyetemeket, akik élővé teszik a magyar hagyományokat, akik tanítanak, a sport szeretetére nevelnek fiatalokat, támogatják a legnehezebb helyzetben lévőket, vagy gyógyítják a betegségben szenvedőket - sorolta.

Az ünnepségen Hankó Balázs Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral a Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt polgári tagozat, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat és a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat díjakat, valamint a Magyar Arany-, Ezüst- és Bronz Érdemkereszt polgári tagozat elismeréseket adta át.

A Népművészet Mestere díjakat, a Móra Ferenc-, Pauler Gyula-, Szinnyei József-, Bánffy Miklós-, Bessenyei György-, Csokonai Vitéz Mihály- és Martin György-díjakat, a Pro Cultura Hungarica díjat, a Népművészet Ifjú Mestere díjakat és a Miniszteri Elismerő Oklevelet Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral együtt adta át a miniszter.

Példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. GYURICZA CSABA agrármérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora,

DR. HAJDÚ ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, egyetemi tanár,

ROBY LAKATOS hegedűvirtuóz, előadóművész.

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. BERECZKI IBOLYA néprajzkutató, muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum címzetes főigazgató-helyettese, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének és a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületének elnöke,

DR. GURZÓ IMRE, a Gál Ferenc Egyetem professor emeritusa,

DR. HAJDU LAJOS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, Matematikai Intézetének volt igazgatója,

DR. HELL ZOLTÁN okleveles vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának egyetemi tanára,

DR. HELTAI JÁNOS irodalomtörténész, könyvtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott tudományos kutatója,

DR. HÍR JÁNOS muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pásztói Múzeum korábbi igazgatója,

DR. HOPP BÉLA fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Fizikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,

DR. ILISZ ISTVÁN vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszeranalitikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,

DR. IMRE MIKLÓS jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa, korábbi rektorhelyettese és dékánja,

DR. KISS LORÁND kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetének intézetigazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerkémiai Intézetének volt intézetvezető egyetemi tanára,

DR. KOVÁCSNÉ DR. BÁCSKAY ILDIKÓ KATALIN gyógyszerész, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Egészségipari Intézetének igazgatója, Gyógyszertechnológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. KÖKÉNYESI SÁNDOR, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem emeritus tanácsadója,

DR. KRIZBAI ISTVÁN ADORJÁN kutatóorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója és Neurovaszkuláris Egység Kutatócsoportjának vezetője,

DR. KUTOR LÁSZLÓ villamos üzemmérnök, pszichológus, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára,

LÉVAI PÉTER fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, a CERN Tanácsának tagja,

MAKLÁRY LÁSZLÓ karmester, kiváló és érdemes művész, a Madách Színház karmestere, a Budapesti Operettszínház korábbi főzeneigazgatója,

MENYHÁRT JÁNOS Máté Péter-díjas gitáros, zeneszerző, zenei rendező, dalszövegíró, az egykori V'Moto-Rock együttes alapító tagja,

DR. NAGY NOÉMI vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, az Imre Lajos Izotóplaboratórium vezetője,

DR. NEMERKÉNYI ZSOMBOR JÁNOS kartográfus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete Kartográfiai Geoinformatikai Munkacsoportjának vezetője, tudományos munkatársa, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke,

DR. POSTA KATALIN ANDREA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettese, Genetika és Biotechnológia Intézetének igazgatója, Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. SOLTÉSZ JÁNOS teológus, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola volt rektora, egyetemi tanár,

SULTAN RAEV, a Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet főtitkára,

SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa és Bölcsészettudományi Karának korábbi dékánja.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

DR. ANCZA ERZSÉBET okleveles gépészmérnök, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának korábbi oktatási dékánhelyettese, egyetemi docens,

DR. ANTAL PÉTER mérnökinformatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának és Bioinformatikai laboratóriumának vezetője,

BENKE ÉVA, az egykori szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola docense,

DR. CSANÁDY ETELE SÁNDOR okleveles faipari mérnök, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának egyetemi tanára,

DR. FÁBIÁN ADRIÁN jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanár,

DR. FEKETE ALBERT tájépítész mérnök, kertészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, volt dékán,

FRIEDRICHNÉ DR. HAADER LEA kódexkutató, nyelvtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont volt tudományos főmunkatársa,

DR. GORTKA-RÁKÓ ERZSÉBET okleveles szociálpolitikus, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja, tanszékvezető főiskolai tanára,

HEGEDŰS 2 LÁSZLÓ Munkácsy Mihály- és Balázs Béla-díjas képző- és fotóművész, filmrendező,

DR. HORVÁTH ERZSÉBET református lelkipásztor, egyháztörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának igazgatója,

HORVÁTH GÁBOR DLA karvezető, karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára, a Duna Szimfonikus Zenekar és a Szent István Filharmonikusok karmestere, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar vezető karnagya,

DR. HORVÁTH ZITA történész, a Miskolci Egyetem rektora, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,

DR. JAKAB ALBERT ZSOLT néprajzkutató, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának tagja, tudományos főmunkatársa,

DR. KISS ATTILA kutató vegyész, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központjának igazgatója,

KULCSÁR NOÉMI Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi docense, a Kulcsár Noémi Tellabor társulat alapítója,

DR. MAKOVÉNYI FERENC építészmérnök, az egykori Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja,

MALI ISTVÁN klarinétművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar konzultánsa, korábbi vezető zenekari menedzsere, a Magyar Állami Operaház volt zenekari igazgatója,

MONSZPART ZSOLT GYÖRGY, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke,

DR. POGÁTSNIK MONIKA vegyészmérnök, marketing-szakközgazdász, mérnöktanár, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánhelyettese, Mérnöki Intézetének igazgatója, egyetemi docens,

PONGOR LÁSZLÓ építészmérnök, a POND Mérnöki Iroda, Tervező és Szolgáltató Kft. alapítója, statikus mérnöke,

DR. RAJNAI ZOLTÁN, Magyarország nemzeti kiberkoordinátora, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanácsának tagja, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, egyetemi tanár,

DR. REMSEI SÁNDOR közgazdász, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docens,

ROHONYI ANIKÓ Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház örökös tagja,

DR. SAMU KRISZTIÁN, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyettese, tanszékvezető-helyettes egyetemi docens,

SASNÉ DR. GRÓSZ ANNAMÁRIA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docens,

DR. SZABÓ NORBERT PÉTER geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. SZABÓ SZABOLCS karvezető, a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya, a Pécsi Leőwey Klára Női Kar és a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus karvezetője, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nyugalmazott tanára,

DR. SZENCZI ÁRPÁD, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának nyugalmazott dékánja, főiskolai tanára, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda korábbi igazgatója, volt önkormányzati képviselő,

SZOLNOKI TIBOR Jászai Mari-díjas színművész, énekes, az Operettvilág Együttes művészeti vezetője,

VAJDA LÁSZLÓ tűzkovács népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Tiszaeszlár község polgármestere,

VÉGH ANDOR hangszerkészítő népi iparművész, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. BÁNHEGYI GABRIELLA állattenyésztő és agrármérnök, jogász, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézetének egyetemi docense,

DR. BIRÓ PÉTER matematikus, közgazdász, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem Operáció és Döntés Intézetének egyetemi docense,

ELLÁNÉ BODONYI KATALIN énekművész, karvezető, a Nemzeti Énekkar nyugalmazott karigazgató-helyettese, szólamvezetője,

FERENCZI ANNA zenepedagógus, a gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egykori igazgatója, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány volt projektvezetője,

HELTAI MIKLÓS GÁBOR, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója,

MANDEL HELGA, a FilMandel Project Kft. casting directora,

DR. MICSKEI ZOLTÁN IMRE műszaki informatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi docense, a Kritikus Rendszerek Kutatócsoport vezetője,

TAKÁCS DÉNES gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető-helyettese, egyetemi docense,

DR. UJVÁRY TAMÁS jogász, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója.

Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

DR. CSIKÓS TAMÁS csecsemő- és gyermekgyógyász, nephrológus, házi gyermekorvos, iskolaorvos, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának szakorvosa,

FARKAS MAGDOLNA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum igazgatója,

FARKAS MIHÁLY cimbalomművész, zeneszerző, producer, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum igazgatója,

HANCZ GÁBOR újságíró, a Széchenyi István Egyetem Kommunikációért és Sajtókapcsolatokért Felelős Igazgatóságának vezetője, Győrsövényház község alpolgármestere,

HRIVNÁK TÜNDE divattervező,

KENESE SZILVIA könyvtáros, a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének elnöke,

RÉTFALVI ANTALNÉ nyugalmazott pedagógus, a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt igazgatója,

SAMU ZOLTÁN népzenész, népzenetanár, a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezető mestertanára,

DR. VASZIL LÁSZLÓ csecsemő- és gyermekgyógyász, Kerepes város házi gyermekorvosa,

VIRÁGHNÉ VAJDA GYÖNGYVÉR táncművész, koreográfus, a Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület elnöke, a Gödöllő Táncszínház művészeti vezetője.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

BENEDEK KRISZTINA MÁRIA népi énekes, előadóművész, néptáncpedagógus, a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola tanára,

DUKA ELEMÉR csellóművész, a 100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetője,

KARCZAGI JÁNOS nóta- és operetténekes,

KÉRI VERONIKA ultrafutó, testépítő és fitneszsportedző,

KOLLÁR ÁGNES nyelvtanár, a Hamburgi Egyetem magyar lektora, a Németországi és Ausztriai Magyar Lektorok Fórumának alapítója,

KOVÁCS-BERNÁTH TÜNDE, a Szolnoki Szakképzési Centrum Kreatív Technikum és Szakképző Iskola oktatója,

NAGY NIKOLETT táncművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Tánctagozata és a Kecskemét City Balett táncosa,

RÓZSAVÖLGYI SÁNDOR, a Gödöllői Sport Klub igazgatója és a Labdarúgó-szakosztály elnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Vármegyei Igazgatóságának társadalmi alelnöke,

VÁGÓ BERNADETT musicalszínész, előadóművész.

A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesült:

CSAPÓ ANGÉLA kézi szövő, takács,

EGRI ISTVÁN fafaragó,

JÓKAI MÁRIA pedagógus, néprajzkutató,

LÁDÁS JÓZSEF néptáncos, hagyományőrző, mesemondó,

MÁTHÉ DEZSŐ néptáncos, hagyományőrző,

NAGYNÉ TÖRÖK ERZSÉBET fazekas népi iparművész,

SEBŐK VALÉRIA hímző népi iparművész,

SENYO JOLÁN énekes,

SZUPERNÉ BOHUS JUDIT hímző népi iparművész,

VARGA ZSUZSANNA EMÍLIA néptáncoktató, hagyományőrző.

Kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át:

BÉRES KATALIN, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum történész-főmuzeológusa, történeti osztályvezetője,

DR. TÓTH ARNOLD, a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályvezetője, főmuzeológusa.

Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyula-díjat vehetett át:

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem Központi Levéltára levéltárigazgatója.

Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjat vehetett át:

DR. KÜHRNER ÉVA, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára könyvtárvezetője,

ZSIGÁNÉ KÓRÓDY JUDIT információkutató, az Infodok Kft. - Magyar Telekom Infotéka ügyvezetője.

Közművelődés-igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánffy Miklós-díjat kapott:

HEDRY MÁRIA író, a Klebelsberg Kastély művészeti vezetője,

KÖRNYEI ATTILA zenész, menedzser, producer,

NEMLAHA GYÖRGY újságíró, szerkesztő, művészeti és zenei író.

Hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vehetett át:

HEFNER ERIKA közművelődési szakértő, drámapedagógus, a Csengey Dénes Kulturális Központ volt szakmai igazgatója,

JUHÁSZ JÓZSA, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatója,

KOLTI HELGA, a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. projektvezetője, kulturális szakember, szupervizor,

MÁTYÁS ZOLTÁN, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója,

MÉSZÁROS SZILÁRD, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.

Hosszabb időn át közművelődési intézményekben vagy közösségi színtereken végzett tevékenysége elismeréseként Csokonai Vitéz Mihály-díjat vehetett át:

a DŰVŐ ZENEKAR,

DR. GAUG ÁGNES, a Martin György Néptáncszövetség művészetszervezője,

a LAUTITIA KÓRUSCSALÁD.

Hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett tevékenysége elismeréseként Martin György-díjban részesült:

KISNÉ PORTIK IRÉN néprajzkutató, szakíró, a Gránátalma Egyesület elnöke,

LÁNYI GYÖRGY népzenész, az Óbudai Népzenei Iskola zenetanára,

DR. RATKÓ LUJZA néprajzkutató, volt főmuzeológus,

TÖTSZEGI TEKLA néprajzi szakértő, a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum igazgatója.

A magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható Pro Cultura Hungarica díjban részesült:

PÁLL ETELKA növényi festő.

Kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére Népművészet Ifjú Mestere kitüntetésben részesült:

BERKÓ CSUVÁRDITY TAMARA mesemondó, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szakmunkatársa,

DEMJÉN DOROTTYA nemezkészítő,

SÁNTA MÁRTON fazekas,

SZALAI FATIMA ESZTER népi énekes, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója, az amor fati énekese,

SZÉL GÁBOR néptáncos, a Magyar Állami Népi Együttes tánckari tagja.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át:

CSEKE DÁVID R.SZDS., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály kiemelt főnyomozója,

ELEKES ISTVÁN R.ALEZ., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály alosztályvezetője,

a FABOTÓ CITERAZENEKAR,

DR. TÓTH PÉTER, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének címzetes egyetemi tanára.

Kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond az augusztus 20-a alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán a Pesti Vigadóban 2025. augusztus 19-én. MTI/Hegedüs Róbert

MTI