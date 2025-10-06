Hollik István: A KDNP javasolja egy mesterséges intelligencia kerekasztal létrehozását

Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett videóban a mesterséges intelligencia (MI) társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint a kormány ezzel kapcsolatos jogalkotási lépéseiről beszélt.

2025. október 6. 13:34

A politikus szerint a technológiai forradalmakra adott válaszok hosszú távon határozhatják meg egy-egy ország sorsát, és a 21. század egyik legfontosabb kérdése, hogy miként tudunk reagálni a mesterséges intelligencia megjelenésére és gyors fejlődésére.

„Tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia, mint új technológia, kihívás. Tudjuk, hogy veszélyeket is hordoz magában, de azt is tudjuk, hogy hihetetlen lehetőséget is jelent, és csak rajtunk múlik, hogy ezeket a lehetőségeket ki tudjuk-e használni”

– fogalmazott Hollik.

A KDNP politikusa hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy a mesterséges intelligencia területén éllovas legyen, ne sereghajtó. Ennek érdekében a kormány benyújtotta a mesterséges intelligenciáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a kereszténydemokraták is támogatnak.

Hollik hozzátette, a technológia gyors fejlődése miatt annak hatásait folyamatosan vizsgálni kell. A KDNP ezért módosító indítványt nyújt be a törvényjavaslathoz, amelyben egy állandó mesterséges intelligencia kerekasztal létrehozását javasolják. Az elképzelés szerint ebben a kormány mellett részt vennének a gazdasági élet szereplői, az egyházak, a civil szféra és a tudományos közösség képviselői is.

„Hiszem, hogy a gyors változásokra, a kihívásokra csak együtt tudjuk megtalálni a legjobb megoldást! Nyerjük meg együtt a huszonegyedik századot!” – zárta gondolatait Hollik István.

Gerzsenyi Krisztián