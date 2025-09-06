Juhász Hajnalka: Az osztrákok ébrednek
Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:
2025. szeptember 6. 08:08

Háromszor annyi bevándorló hátterű gyermek születik, mint osztrák, és Bécsben már az iskoláskorú gyerekek több, mint ötven százaléka muzulmán hátterű – emelte ki posztjában Juhász Hajnalka, aki beszámolt az osztrák Szabadságpárt delegációjával való, az Országházban rendezett találkozóról.

Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:

Az osztrákok ébrendek, ezt mutatja az FPÖ egyértelmű erősödése. Ezt a küzdelmet az utódainkért, hazánkért és Európáért vívjuk, tartsatok ki és tartsatok velünk, előre, bátran.

Már a Patrióták frakciójában is együtt küzdünk – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

Kép: kdnp.hu

kdnp.hu
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
  • Juhász Hajnalka
    Juhász Hajnalka: Az osztrákok ébrednek
    Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:
  • kilátók
    Csodásmagyarország legszebb kilátó helyei
    Minden magyarnak, szülessen akár Sao Paulóban, Melbourne-ben vagy Tokióban, el kell zarándokolnia a Prédikálószékre, a Kékestetőre és a Zengőre. Később a Gerlachfalvi csúcsra, majd a Gór-havasra is.
  • MAGYAR VÁLOGATOTT
    Ír-magyar - Rossi: nüanszok dönthetnek
    Ma divatos kifejezés: a nüanszok dönthetnek. Az NB I-ben mondogatják ezt, ahol 12 egyforma csapat erőlködik: egyformán közepes csapat. Ezzel a nyilatkozatával Rossi a vereségre akarja felkészíteni a szurkolókat. Remélhetőleg a csapat rácáfol trénerére.
MTI Hírfelhasználó