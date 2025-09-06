Juhász Hajnalka: Az osztrákok ébrednek

Számunkra a magyar emberek bátorsága és a kormány illegális migráció elleni küzdelme, családpolitikája a követendő modell - hangsúlyozták az osztrák Szabadságpárt képviselői, tartományi vezetői – közölte a KDNP országgyűlési képviselője, hozzáfűzve, a delegációt Udo Landbauer, Alsó-Ausztria tartományfőnök-helyettese vezette. Juhász Hajnalka úgy fogalmazott:

2025. szeptember 6. 08:08

Háromszor annyi bevándorló hátterű gyermek születik, mint osztrák, és Bécsben már az iskoláskorú gyerekek több, mint ötven százaléka muzulmán hátterű – emelte ki posztjában Juhász Hajnalka, aki beszámolt az osztrák Szabadságpárt delegációjával való, az Országházban rendezett találkozóról.

Az osztrákok ébrendek, ezt mutatja az FPÖ egyértelmű erősödése. Ezt a küzdelmet az utódainkért, hazánkért és Európáért vívjuk, tartsatok ki és tartsatok velünk, előre, bátran.

Már a Patrióták frakciójában is együtt küzdünk – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

Kép: kdnp.hu

kdnp.hu