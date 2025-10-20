Juhász Hajnalka kezdeményezésére megalakult a Teremtésvédelmi Digitális Polgári Kör

Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő a közösségi oldalán jelentette be a Teremtésvédelmi Digitális Polgári Kör megalakulását. Ismerje meg az alapító tagokat!

2025. október 20. 15:34

A kezdeményezés célja, hogy a teremtett világ védelmét, a fenntarthatóság és a keresztény értékrend mentén szervezett közösségi együttműködést erősítse a digitális térben is.

A kereszténydemokrata képviselő bejegyzésében hangsúlyozta:

„Büszke vagyok alapító tagjainkra! Ismerd meg őket, csatlakozz a Teremtésvédelmi Digitális Polgári Körhöz.”

A kör alapító tagjai között számos ismert közéleti és szakmai személyiség szerepel:

P. Dr. Barsi Balázs OFM

Széchenyi-díjas ferences szerzetes-pap, hitszónok, teológiai tanár.

Ifj. Buzánszky Jenő

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója, az Aranycsapat legendás tagjának fia.

Dr. Hanusi Péter

Mátészalka polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.

Hidvéghiné Dr. Pulay Brigitta

Jogász, tudományos munkatárs a Teremtésvédelmi Kutatóintézetben, Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontban.

Hubai Imre

Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, korábban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Jutasiné Klein Kitti

Albertirsa polgármestere, a helyi és megyei KDNP szervezet vezető tisztségviselője.

Prof. Dr. Ifj. Kellermayer Miklós

A Semmelweis Egyetem professzora, biofizikus, az MTA doktora és az Academia Europaea tagja.

Michl József

Tata polgármestere, a KDNP Komárom-Esztergom vármegyei szervezetének elnöke.

Szabó István

Derekegyház 23 éve hivatalban lévő polgármestere, agrármérnök, a TÖOSZ megyei tagozatának vezetője.

Tordai Sándor

Püspökszilágy több mint két évtizede hivatalban lévő polgármestere, erdész és számos környezetvédelmi projekt kezdeményezője.

Tóth Edina

Volt európai parlamenti képviselő, aki kiemelkedő munkát végzett az uniós klíma- és környezetvédelmi jogalkotásban.

A kezdeményezés célja, hogy összekapcsolja a környezetvédelem, a teremtésvédelem és a közösségi felelősségvállalás ügye iránt elkötelezett szakembereket és polgárokat. A kör tevékenysége a digitális térben szerveződik, online közösségként kívánja megszólítani azokat, akik aktívan tennének a fenntartható jövőért.

A Teremtésvédelmi Digitális Polgári Körhöz bárki csatlakozhat ide kattintva

