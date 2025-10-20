Juhász Hajnalka kezdeményezésére megalakult a Teremtésvédelmi Digitális Polgári Kör

P. Dr. Barsi Balázs OFM
Széchenyi-díjas ferences szerzetes-pap, hitszónok, teológiai tanár.
Ifj. Buzánszky Jenő
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója, az Aranycsapat legendás tagjának fia.
Dr. Hanusi Péter
Mátészalka polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
Hidvéghiné Dr. Pulay Brigitta
Jogász, tudományos munkatárs a Teremtésvédelmi Kutatóintézetben, Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontban.
Hubai Imre
Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, korábban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke.
Jutasiné Klein Kitti
Albertirsa polgármestere, a helyi és megyei KDNP szervezet vezető tisztségviselője.
Prof. Dr. Ifj. Kellermayer Miklós
A Semmelweis Egyetem professzora, biofizikus, az MTA doktora és az Academia Europaea tagja.
Michl József
Tata polgármestere, a KDNP Komárom-Esztergom vármegyei szervezetének elnöke.
Szabó István
Derekegyház 23 éve hivatalban lévő polgármestere, agrármérnök, a TÖOSZ megyei tagozatának vezetője.
Tordai Sándor
Püspökszilágy több mint két évtizede hivatalban lévő polgármestere, erdész és számos környezetvédelmi projekt kezdeményezője.
Tóth Edina
Volt európai parlamenti képviselő, aki kiemelkedő munkát végzett az uniós klíma- és környezetvédelmi jogalkotásban.
Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő a közösségi oldalán jelentette be a Teremtésvédelmi Digitális Polgári Kör megalakulását. Ismerje meg az alapító tagokat!
