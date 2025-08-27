KL-selejtező - Döntetlennel is főtáblás az ETO

A párharc továbbjutója a Konferencia-liga főtáblájára kerül, ahol ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban. A csütörtöki visszavágó 19 órakor kezdődik Bécsben.

2025. augusztus 27. 12:03

Egygólos előnnyel utazik Bécsbe az ETO FC Győr, miután múlt héten 2-1-re nyert a labdarúgó Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a magyar válogatott Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien ellen, vagyis már döntetlen is elegendő a számára, hogy története során először feljusson egy európai kupasorozat főtáblájára.

A győriek idei idegenbeli mérlege nem jó a harmadik számú európai kupasorozatban, mivel a selejtező második körében az örmény Pjunyik Jerevántól, majd a harmadikban a svéd AIK Stockholmtól is egyaránt 2-1-re kaptak ki, igaz, a hazai pályán játszott visszavágón mindkét ellenfelet legyőzve továbbjutottak. Hasonló idegenbeli eredmény hosszabbítást jelentene csütörtök este, egy döntetlennel pedig a főtáblára jutnának, és legalább további hat mérkőzést játszhatnának az ősszel.

Borbély Balázs vezetőedző együttese a bajnokságban is jól teljesít, mivel a kupagyőztes és jelenleg listavezető Paks mellett még veretlen. Hétvégén elhalasztotta a Kazincbarcika elleni bajnokiját, korábban pedig a Paks (3-3), az Újpest (1-1) és a Zalaegerszeg (1-1) elleni döntetlenek után 7-2-re nyert az MTK vendégeként. A keret legeredményesebb játékosa a Konferencia-liga-selejtezőben Zeljko Gavric, aki az idei öt mérkőzésen három gólt szerzett, a Rapid Wien elleni párharc első mérkőzésén duplázott, korábban pedig az AIK elleni visszavágón (2-0) talált be. A kétszeres szerb válogatott támadó korábban a Crvena zvezda, a Ferencváros és a Dunajská Streda játékosaként sem szerzett gólt a nemzetközi kupában.

A Rapid Wien - a 28-szoros válogatott Bollával együtt - tavasszal a negyeddöntőig jutott a harmadik számú európai kupasorozatban, de az osztrák élvonalban csak az ötödik helyen végzett, ezért újra a Konferencia-ligában indulhatott. A győriek elleni párharcig veretlen volt a selejtezőben, mert a montenegrói Decicet kettős győzelemmel búcsúztatta, majd a Keresztes Krisztiánnal felálló skót Dundee Unitedet két 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel ejtette ki.

A 32-szeres osztrák bajnok vezetőedzője, a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Peter Stöger május végén vette át a szakmai munka irányítását, és csapata azóta a bajnokságban is remekel. Négy forduló után veretlen, három győzelem és egy döntetlen a mérlege, vasárnap a Wolfsberger otthonában nyert 2-1-re, és a második helyen áll a tizenkét csapatos mezőnyben. A bécsi visszavágón a győrieknek nem árt különös figyelmet fordítaniuk Nikolaus Wurmbrandra, mivel a 19 esztendős támadó a Wolfsberger ellen duplázott, és a párharc első mérkőzésén, Győrben is betalált.

A csütörtöki visszavágó 19 órakor kezdődik Bécsben, az M4 Sport élőben közvetíti, és a litván Manfredas Lukjancukas vezeti.

Borítókép: Győr, 2025. augusztus 21. Samuel Petras (elől) és Csinger Márk, a Győr, valamint Nikolaus Wurmbrand, a Rapid Wien játékosa (b) a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott ETO FC - Rapid Wien első mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 21-én. MTI/Illyés Tibor

MTI