"Készen állok még több németet lemészárolni" - Megdöbbentő levelet írt a magdeburgi merénylő
A magdeburgi karácsonyi vásárt ért brutális támadás elkövetője levelet küldött a Naumburgi Ügyészségnek, amelyben nyíltan dicsőíti tettét, és újabb gyilkosságokkal fenyeget. A nyolcoldalas írás a hatóságok szerint hiteles.
2025. augusztus 7. 15:14
A 2024. december 20-ai magdeburgi támadás elkövetője, Taleb A., most egy újabb sokkoló lépésre szánta el magát: levelet írt a Naumburgi Államügyészségnek, amelyben azt állítja, „büszke a december 20-ai napra”, és „készen áll további németeket lemészárolni a saját kezével”.
A Volksstimme német lap értesülése szerint a nyolcoldalas levél tele van fenyegetésekkel és a korábbi tettének igazolásával.
A férfi azt írja: ha lenne időgépe, újra és újra végrehajtaná ugyanazt a merényletet.
A Szaúd-Arábiából származó, arab Taleb A. tavaly decemberben egy autóval szándékosan belehajtott a magdeburgi karácsonyi vásár tömegébe, hat embert megölt, és közel 300 személyt megsebesített. A támadás után végzett vérvizsgálat szerint sem alkohol, sem kábítószer nem volt a szervezetében – tehát józan állapotban követte el az ámokfutást.
A levél tartalma a hatóságokat és a közvéleményt egyaránt megdöbbentette. A Naumburgi Ügyészség megerősítette a dokumentum hitelességét. Az ügy további részleteiről egyelőre nem nyilatkoztak, de szakértők szerint a fenyegetőzés újabb bűncselekményként is értékelhető lehet.
A történtek újra ráirányítják a figyelmet a radikalizáció veszélyeire és a biztonsági intézkedések sürgető szükségességére – különösen a nyilvános, nagy tömegeket vonzó eseményeken, mint amilyenek a karácsonyi vásárok.
A magdeburgi merénylet napján, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős Azbej Tristannal beszélgettünk arról, hogy életveszélyes-e a karácsony nyilvános megünneplése? Interjúnk után pár órával érkezett a rossz hír, hogy egy autó hajtott emberek közé a kelet-németországi Magdeburgban, egy karácsonyi vásárban.
