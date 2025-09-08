Már ma összeomolhat a francia kormány?

Közel két hét politikai „holt emberként” való létezés után elérkezett François Bayrou francia miniszterelnök számvetésének ideje - számolt be róla a Politico. Bayrou és kisebbségi kormánya hétfőn bizalmi szavazással néz szembe egy 43,8 milliárd eurós költségvetési megszorítási javaslat miatt, amelyet – hacsak az ellenzéki képviselők egy jelentős csoportja csodával határos módon meg nem változtatja véleményét – szinte biztosan elveszítenek. A kormány megbuktatása valószínűleg arra kényszerítené Emmanuel Macron elnököt, hogy kevesebb mint két éven belül már az ötödik miniszterelnököt keresse, miközben Párizs igyekszik megnyugtatni a pénzügyi piacokat, hogy képes lesz megfelelően fékezni az elszabadult közkiadásokat.
Marine Le Pen számítása
A francia szélsőjobboldali vezető, Marine Le Pen és pártja, a Nemzeti Tömörülés döntő szerepet játszik abban, hogy eltávolítsák Bayrout. Határozottan ragaszkodnak hozzá, hogy a mélyülő politikai válságot kihasználva parlamenti választásokat és Emmanuel Macron elnök lemondását követeljék, aki legyőzte Le Pent a 2017-es és 2022-es elnökválasztás második fordulójában. Bayrou arra fogadott, hogy Le Pen nem fogja felborítani a helyzetet, mert a kormány megbuktatása új választásokat jelentene, amelyeken Le Pen a korábbi, idén nyári sikkasztási elítélése miatt nem indulhatna. Le Pen azonban nem így látta a helyzetet.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!
Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter újabb valótlanságot állított a falvakról, amikor drasztikus népességcsökkenésről beszélt. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok órájában hangsúlyozta: ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, miközben a városokból egyre többen költöznek vidékre. Hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza Párt nem is lehet népszerű.
Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye" - figyelmeztetett.