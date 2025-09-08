Már ma összeomolhat a francia kormány?

2025. szeptember 8. 12:07

Közel két hét politikai „holt emberként” való létezés után elérkezett François Bayrou francia miniszterelnök számvetésének ideje - számolt be róla a Politico. Bayrou és kisebbségi kormánya hétfőn bizalmi szavazással néz szembe egy 43,8 milliárd eurós költségvetési megszorítási javaslat miatt, amelyet – hacsak az ellenzéki képviselők egy jelentős csoportja csodával határos módon meg nem változtatja véleményét – szinte biztosan elveszítenek. A kormány megbuktatása valószínűleg arra kényszerítené Emmanuel Macron elnököt, hogy kevesebb mint két éven belül már az ötödik miniszterelnököt keresse, miközben Párizs igyekszik megnyugtatni a pénzügyi piacokat, hogy képes lesz megfelelően fékezni az elszabadult közkiadásokat.

Marine Le Pen számítása

A francia szélsőjobboldali vezető, Marine Le Pen és pártja, a Nemzeti Tömörülés döntő szerepet játszik abban, hogy eltávolítsák Bayrout. Határozottan ragaszkodnak hozzá, hogy a mélyülő politikai válságot kihasználva parlamenti választásokat és Emmanuel Macron elnök lemondását követeljék, aki legyőzte Le Pent a 2017-es és 2022-es elnökválasztás második fordulójában. Bayrou arra fogadott, hogy Le Pen nem fogja felborítani a helyzetet, mert a kormány megbuktatása új választásokat jelentene, amelyeken Le Pen a korábbi, idén nyári sikkasztási elítélése miatt nem indulhatna. Le Pen azonban nem így látta a helyzetet.

MH