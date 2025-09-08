Indul a Sportoló Nemzet Tanév

2025. szeptember 8. 14:50

A Sportoló Nemzet Tanév legfontosabb célja a közösségi sport fejlesztése, hogy minél több fiatal kezdjen sportolni – erről is beszélt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfő reggel a Nemzeti Sportrádióban. Hangsúlyozta, szemléletformálására van szükség a fiatalok gondolkodásában, miszerint aki nem versenysportoló, annak elég a testnevelés. Hozzátette, a testnevelésórákat is „XXI. századivá, érdekessé kell tenni”, a testnevelők megítélésén pedig mindenképpen javítani kell. Schmidt Ádám kiemelte, a program részeként egykori és jelenlegi sportolók nagykövetként dolgoznak azért, hogy ösztönözzék a fiatalokat, megismertessék őket azzal, hogy a sport milyen hozzáadott értékkel bír. Hozzáfűzte, már több egyesülettel is megállapodás született annak érdekében, hogy együttműködjenek az iskolákkal, a fiatalokat pedig sporteseményekre szóló ingyenes belépőjegyekkel szeretnék motiválni.

MTI