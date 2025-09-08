Indul a Sportoló Nemzet Tanév

A Sportoló Nemzet Tanév legfontosabb célja a közösségi sport fejlesztése, hogy minél több fiatal kezdjen sportolni – erről is beszélt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfő reggel a Nemzeti Sportrádióban. Hangsúlyozta, szemléletformálására van szükség a fiatalok gondolkodásában, miszerint aki nem versenysportoló, annak elég a testnevelés. Hozzátette, a testnevelésórákat is „XXI. századivá, érdekessé kell tenni”, a testnevelők megítélésén pedig mindenképpen javítani kell. Schmidt Ádám kiemelte, a program részeként egykori és jelenlegi sportolók nagykövetként dolgoznak azért, hogy ösztönözzék a fiatalokat, megismertessék őket azzal, hogy a sport milyen hozzáadott értékkel bír. Hozzáfűzte, már több egyesülettel is megállapodás született annak érdekében, hogy együttműködjenek az iskolákkal, a fiatalokat pedig sporteseményekre szóló ingyenes belépőjegyekkel szeretnék motiválni.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!
Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter újabb valótlanságot állított a falvakról, amikor drasztikus népességcsökkenésről beszélt. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok órájában hangsúlyozta: ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, miközben a városokból egyre többen költöznek vidékre. Hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza Párt nem is lehet népszerű.
Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye" - figyelmeztetett.