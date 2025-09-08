Független jelöltek nyerték az időközi önkormányzati választásokat

2025. szeptember 8. 10:27

Lőrincz-Szabó Zsófia nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Szentegáton, míg a Pest vármegyei Szigetújfalun Berczi Zsoltot, korábbi önkormányzati képviselőt választották a település első emberévé. A Hajdú-Bihar vármegyei Váncsodon pedig Hodosi Norbert lett az új polgármester.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Szigetvártól délre fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 255 választópolgárból 195-en szavaztak, ketten érvénytelenül. A polgármesteri címet 2024-ben már egyszer elnyerő Lőrincz-Szabó Zsófia 122 szavazatot kapott, míg Czifra Lászlóné 58, Ivanek János pedig 13 voksot szerzett. A településen azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete június 20-án feloszlásról szóló határozatot fogadott el.A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tizenhárom független jelölt indult.

A Pest vármegyei Szigetújfalun a lemondott polgármester helyére 6 független jelölt pályázott. Közülük az új polgármestert, Berczi Zsoltot 460 szavazattal, 50,61 százalékos eredménnyel választották meg. Köcse Renáta 268 szavazattal 29,48 százalékot ért el, Koroknyai Tamás 27 szavazattal 2,97 százalékot, Vargáné Takács Tímea 68 szavazattal 7,48 százalékot, Baglyos Tímea 20 szavazattal 2,2 százalékot, Paulheim Vilmos pedig 66 szavazattal 7,26 százalékot. Ugyanakkor Berettyóújfaluval keletről szomszédos Váncsodon a választói névjegyzékben szereplő 966 választópolgárból 586-an szavaztak, 15-en érvénytelenül voksoltak. Hodosi Norbert 233 szavazatot, Szalay Csaba - aki a települést 2010 óta vezette a Fidesz-KDNP színeiben - 222, Mikó Lajos 110, Szabados Sándor pedig 6 voksot szerzett.

A településen azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete május 30-án a feloszlásról szóló határozatot fogadott el. A faluban hattagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tizenhét független jelölt indult.

MTI