Független jelöltek nyerték az időközi önkormányzati választásokat

Lőrincz-Szabó Zsófia nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Szentegáton, míg a Pest vármegyei Szigetújfalun Berczi Zsoltot, korábbi önkormányzati képviselőt választották a település első emberévé. A Hajdú-Bihar vármegyei Váncsodon pedig Hodosi Norbert lett az új polgármester.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a Szigetvártól délre fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 255 választópolgárból 195-en szavaztak, ketten érvénytelenül. A polgármesteri címet 2024-ben már egyszer elnyerő Lőrincz-Szabó Zsófia 122 szavazatot kapott, míg Czifra Lászlóné 58, Ivanek János pedig 13 voksot szerzett. A településen azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete június 20-án feloszlásról szóló határozatot fogadott el.A faluban négytagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tizenhárom független jelölt indult.
A Pest vármegyei Szigetújfalun a lemondott polgármester helyére 6 független jelölt pályázott. Közülük az új polgármestert, Berczi Zsoltot 460 szavazattal, 50,61 százalékos eredménnyel választották meg. Köcse Renáta 268 szavazattal 29,48 százalékot ért el, Koroknyai Tamás 27 szavazattal 2,97 százalékot, Vargáné Takács Tímea 68 szavazattal 7,48 százalékot, Baglyos Tímea 20 szavazattal 2,2 százalékot, Paulheim Vilmos pedig 66 szavazattal 7,26 százalékot. Ugyanakkor Berettyóújfaluval keletről szomszédos Váncsodon a választói névjegyzékben szereplő 966 választópolgárból 586-an szavaztak, 15-en érvénytelenül voksoltak. Hodosi Norbert 233 szavazatot, Szalay Csaba - aki a települést 2010 óta vezette a Fidesz-KDNP színeiben - 222, Mikó Lajos 110, Szabados Sándor pedig 6 voksot szerzett.
A településen azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete május 30-án a feloszlásról szóló határozatot fogadott el. A faluban hattagú képviselő-testületet is választottak, a mandátumokért tizenhét független jelölt indult.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!
Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter újabb valótlanságot állított a falvakról, amikor drasztikus népességcsökkenésről beszélt. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok órájában hangsúlyozta: ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, miközben a városokból egyre többen költöznek vidékre. Hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza Párt nem is lehet népszerű.
Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye" - figyelmeztetett.