Orbán Viktor: nemzeti konzultáció indul a Tisza adóemelési terveiről

Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye" - figyelmeztetett.

2025. szeptember 7. 21:14

A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van - mondta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken vasárnap a miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Orbán Viktor bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indítanak a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. A kormányfő szólt arról is, "ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni".

Orbán Viktor hangsúlyozta, ellenfeleik "a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba". "Az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak" - fűzte hozzá. Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk - jelentette ki. Elmondta: ez történt, amikor "hazaküldték" a Nemzetközi Valutaalapot, amikor egymillió munkahelyet teremtettek, migránsmentesnek tartották meg az országot, kimaradtunk a háborúból, de a gyermekvédelem, a családtámogatások, az adócsökkentés és a 13. havi nyugdíj visszaadása esetében is. Orbán Viktor kiemelte: az így megszolgált bizalom miatt nyerték sorozatban a választásokat.

Amit mondtunk, azt meg is csináltuk; ebből épül fel az, ami a politika lényegét adja és a politikában a legfontosabb dolog: ez a bizalom

- fogalmazott. Politikai ellenfeleiről szólva pedig megjegyezte, "Gyurcsányéknak több eszük volt, ugyanis ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket, a Tisza meg a választás előtt mondta el, hogy át fogják verni az embereket".

Azt is mondhatnám, hogy ezüsttálcán kínálják fel nekünk a saját fejüket. Hát, ha felkínálják, ez egy polgári közösség, fogadjuk el! - mondta, közönségéből derültséget váltva ki.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a bizalomvesztésnek nemcsak a végeredményre, hanem a politika folyamatára nézve is következményei vannak, mert aki elvesztette a bizalmat, annak marad a balhé, a provokáció, "a bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát".

Ezzel magyarázta azt is, hogy a Tisza Párt Kötcsén tartott rendezvényt, ott, ahol évek óta tudottan megrendezik ezt a találkozót.

Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki nem hiszi el, de ha idejönnek, az feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre fel kell készülnünk, ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban - fogalmazott Orbán Viktor, "kiskakas-politikának" nevezve ezt a működést.

A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van, mellkidüllesztés, nagyotmondás. A kiskakas-politikának az is fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, és azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kell fel a nap. De a legszebb a kiskakas-politikában a harmadik ismérve, ez pedig az, hogy a kiskakasból soha nem lesz nagykakas - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor szólt arról, az Egyesült Államok ma szétbontja azt a globális gazdaságot, amiben leéltük az életünket és regionális gazdasági térségek jönnek létre az egész világban.

Hozzátette: a Donald Trump elnökségével megjelenő új amerikai stratégiának az is lényege, hogy a demokráciaexport "be van fejezve", azaz "nem akarnak kioktatni senkit, nem akarják megmondani, milyen a jó politikai rendszer, mindenkinek van saját kultúrája, működtessen olyat, amilyet akar".

Jelezte: az amerikaiak visszatérnek a nagyhatalmi politikához, magatartásukat többé nem nemzetközi szabályok befolyásolják, hanem úgy képzelik el a világot, amelyben vannak szereplők, hatalmak, erők, befolyások, nagyhatalmi erőkivetítési képesség, és ezt az erőt használni kell. Ezt hívjuk nagyhatalmi politikának, ide tért vissza a világ - mondta.

Hozzátette, Donald Trump elnökségével teljesen új amerikai politika jelent meg, aminek lényege, hogy a demokratákra jellemző globális világbéke, világdemokrácia, "demokráciaexport-álmodozás" helyett az amerikaiak szembenéznek a tényekkel.

Ilyen ténynek nevezte, hogy az amerikaiak belátták: Kínának behozhatatlan demográfiai előnye, növekvő technológiai- és növekvő tőkeelőnye van, csökken a katonai hátránya és idővel a kínaiak egyre inkább hitelezői pozícióba kerülnek a nyugati világ országaival szemben. Azzal a ténnyel is szembenéztek - mondta - hogy Oroszország a háborút megnyerte, és százezres nagyságrendű szárazföldi csapatok bevetése nélkül az orosz győzelem visszafordíthatatlan.

Az amerikai stratégia azt is beismeri, hogy Oroszországgal üzletet kötni lehetséges, de Kínáról a következő évtizedekben az oroszokat nem lehet leválasztani, és azt is tényként kezelik, hogy az Egyesült Államok térvesztésben van a csendes-óceáni térségben, az Európai Unió pedig gyenge és az is marad - magyarázta.

Az ukrajnai háborúról szólva felidézte, Biden elnök alatt az amerikaiak nyíltan meghirdették, hogy Oroszországban egy másik politikai rezsimet akarnak létrehozni.

Ebből mára egy finanszírozási verseny lett az EU és Oroszország között, amelyben jelen pillanatban az oroszok nyerésre állnak. "Ez a helyzet őket meggyengíti, mi meg belerokkanunk" - összegzett.

Hozzátette azt is: Ukrajnát éppen most osztják fel. A háború előtt Ukrajna ütközőállamként létezett, amelyben 50-50 százalékos befolyást gyakoroltak az oroszok és a nyugatiak, ez a helyzet azonban a háborúval megbomlott - emlékeztetett.

Az európaiak ma "elegánsan" biztonsági garanciákról beszélnek, de ez valójában Ukrajna felosztását jelenti - jelezte, hozzátéve, egy orosz zóna már létrejött Ukrajna 20 százalékán. Vita arról van most, az orosz zóna határától hány kilométerre jöjjön létre egy demilitarizált zóna, ezzel Ukrajna három zónából álló területté alakul át - összegzett.

Az Európai Unióra kitérve felidézte, 2008-ban a világ gazdasági teljesítményének az Egyesült Államok 23, az EU 25 százalékát adta, ma 27 százalékos amerikai részarány mellett az unió teljesítménye már csak 17,8 százalék. Hogy nem ott vagyunk, mint az amerikaiak, az csak annak tudható be, hogy az európaiakat rosszul vezették - jegyezte meg.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye" - figyelmeztetett.

Elmondása szerint az Európai Unió létrehozásának célja az volt, hogy világpolitikai és világgazdasági tényező legyen. Nem sikerült azonban egységes szabadkereskedelmi övezetet létrehozni Lisszabontól Vlagyivosztokig, az Egyesült Királyság kilépett, "az oroszok elmentek, vagy benyomtuk a kínaiak karjai közé" - idézte fel.

Az európai terv kudarcának okaként azt jelölte meg, hogy közös piac helyett gazdasági és politikai uniót akartak létrehozni, ennek legfőbb eszköze pedig az euró lett volna. Azért "bukott meg a mutatvány", mert miközben van közös monetáris politika, nincs közös költségvetési politika - mutatott rá.

"Csak idő kérdése, mondja mindenki, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy ez megreccsen, elroppan, elhasad, ez hosszú távon nem tud így maradni" - fogalmazott.

Hozzátette: ha sikerül is megalkotni a 2028-35-ös uniós költségvetést, az lehet az utolsó, amennyiben minden így folytatódik. Ebből pedig az következik, hogy az eurózóna föl fog bomlani. Ez egy zavaros és költséges folyamat lesz - emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök javaslatot tett az Európai Unió körkörös szervezetté alakítására.

Úgy fogalmazott: "ahhoz, hogy az unió ne essen szét és ne ez legyen az utolsó költségvetése, az Európai Uniót alapjaiban újra kell szervezni, mert egyébként ma a szétfeszítő erők egyre gyarapodnak, az összetartó erők meg egyre fogynak".

Hozzátette, egy átszervezéssel ezt meg lehet fordítani, a tagállamok többségét érdekeltté lehet tenni abban, hogy maradjon az EU-ban, és lehet csökkenteni azoknak a számát, akik abban lesznek érdekeltek a következő tíz évben, hogy szétessen az unió.

A kormányfő elmondta, komoly átszervezést kell végrehajtani, az EU-t át kell alakítani egy körkörös szervezetté, ami nem azonos a többsebességes Európa elképzelésével.

Kifejtette: a körkörös Európa legszélén azok az országok helyezkednek el, amelyek csak két ügyben, a katonai biztonság és az energiabiztonság területén akarnak együttműködni. Ide tartozhat Törökország, az Egyesült Királyság, horribile dictu Ukrajna - jegyezte meg.

Orbán Viktor azt mondta, a második kör - ami szűkebb az előbbinél - lenne a közös piac, a harmadik körbe azok az országok tartoznának, amelyek közös pénzt is akarnak, ez az eurózóna, ezeknek az országoknak közös költségvetésük is lenne.

Úgy folytatta, a negyedik körbe azok az országok tartoznak, amelyek politikailag is össze kívánják hangolni egymással elveiket, politikai uniót akarnak. Gender, migráció, jogállami felfogás, számos kérdés - hozta fel példaként, közölve azt is, ezek az elvek kikényszeríthetőek lennének bíróság által is.

Orbán Viktor azt mondta, ha az unió át tud állni egy ilyen rendszerre, akkor az európai együttműködés nagy eszméje, az EU túlélheti a következő tíz évet, ha ez nem sikerül "szétfeslik" az unió.

Közölte, az ukrán európai uniós tagság közvetve vagy közvetlenül, de mindenképpen magával hozza, hogy belevisznek bennünket a háborúba.

Kiemelte: lehetetlen, hogy a többi tagállam nem siet megtámadott vagy határkonfliktusba került társuk segítségére, "márpedig, hogy Ukrajna áll-e katonai támadás alatt, Ukrajna áll-e konfliktusban Oroszországgal, azt sohasem Ukrajna fogja eldönteni, hanem mindig Oroszország".

A kormányfő hangsúlyozta: az EU nem önmaga koncentrikussá tételen dolgozik, hanem a jelen forma megmentésén, egy utolsó, szerinte kétségbeesett kísérletet látunk az egyben tartásra, ennek a neve: közös eladósodás. Kiemelte: "a közös adósság állami minőséget hoz létre", így jött létre az Amerikai Egyesült Államok is.

Azt gondolják ráadásul, hogy a közös eladósodás legjobb eszköze Ukrajna. Nemcsak a háborút kell látnunk, nemcsak a geopolitikát, hanem az unió jövőjét is - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, az Európai Unió főnökei azt gondolják, hogy a közös eladósodás legjobban eladható indoka, legalábbis Nyugat-Európában, a biztonság.

A következő évekre szóló prognózisában Orbán Viktor kiemelte: az EU mellékszereplő marad a világpolitikában, legfontosabb állama, Németország megkísérli levezényelni a jóléti állam végét, de ezzel veszélybe kerül a politikai váltógazdálkodás is, hiszen több tagállamban is bírósági eljárások alá vonják a rivális politikai erők vezetőit.

Hangsúlyozta: emiatt nem csupán a jóléti állam végének levezényléséről, hanem demokráciaproblémáról is szó van. A miniszterelnök hozzátette: eközben előrehaladott állapotban van a vegyes társadalmak kialakulása, ami az egységes jogrendszerek végét hozza, a keresztény mellé az iszlám jogrendszert hozva be.

Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy egy ország, egy jogrendszer: ennek Nyugat-Európában napokon belül van vége - jelentette ki. Párhuzamos társadalmakkal mi jár együtt? Párhuzamos jogrendszerek - fogalmazott Orbán Viktor, a közrend jövőbeni felbomlását jövendölve.

Az ukrajnai háborúról azt mondta, az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása, a kínai cél, hogy Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák és privilegizált hozzáférésük legyen Oroszország gazdasági rendszeréhez. Az ukrán cél, hogy a háború okán kapott pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába és el tudják kerülni a gazdasági összeomlást, az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása és az Egyesült Államok benntartása a konfliktusban. Donald Trump célja pedig az, hogy megegyezzen gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelje.

Hangsúlyozta: amíg az ukrajnai háború tart, az Európai Unió béna kacsa, nem tud mozdulni, mert védelmi szempontból ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak.

Hozzátette: az EU az Egyesült Államok nélkül nemhogy Ukrajnát nem tudja rendezni, hanem a saját biztonságát sem tudja fenntartani, és a biztonsági kiszolgáltatottság miatt nem tud autonóm kereskedelmi politikát folytatni, ez látható volt a vámtárgyalásokon.

Úgy értékelt: Európának nem Washingtonban "kéne kilincselnie", hanem Moszkvába kellene elmennie, és egy Európai Unió-Oroszország biztonsági megállapodást kellene kötnie, amelyben kinyilvánítanák, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak, ugyanakkor Ukrajna és az Európai Unió között lehetne stratégiai együttműködési megállapodás, amit Magyarország is támogatna. Hangsúlyozta:

Magyarország nem akarja az ukránokat a "semmibe kilökni", "nem vagyunk ukránellenesek", akarunk jövőt és távlatot adni Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a keleti szomszédságunkban óriási veszély.

Kijelentette: a háború folytatása egy vesztes európai stratégia. Az Egyesült Államok elnökének egyetlen dolga van, kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ez történik. És ha nem változtatunk, ez így is marad - fogalmazott.

Kitért arra, hogy magyar gazdaság azért nem ment tönkre - miközben az európai igen - mert időben, 2010-ben levált az európai gazdasági modellről.

Orbán Viktor elmondta, az európai gazdasági modell, amely magát jóléti államnak nevezi, valójában egy segélyalapú gazdaság. Magyarország erről levált és egy másik gazdaságra, a munkagazdaság és a munkaállam modelljére állt át - hangsúlyozta.

Hozzátette, a két gazdasági modell között alapvető különbségek vannak.

Példaként hozta fel, hogy a magyar adórendszer is radikálisan más, egykulcsos, de a családtámogatási rendszer is teljesen különbözik, hiszen nem alanyi jogon, hanem munkához kötötten jár ezen juttatások jelentős hányada.

Orbán Viktor hangsúlyozta: noha Bulgáriában próbálkoznak vele, csak Magyarországon létezik rezsicsökkentésre épülő energiarendszer, amely a profit és a megtérülés helyett a háztartások szempontjait állítja az első helyre.

Szinte nincs Európában olyan ország, amely azért adna pénzt a vállalkozóinak, hogy fektessenek ki olyan térségbe, ami egyébként az adott országnak fontos - hozott újabb különbséget a kormányfő, aki az otthonteremtés támogatása kapcsán azt hangsúlyozta: míg Nyugaton a megfizethető bérlakás a cél, "a magyar ember akkor érzi magát biztonságban, ha saját fedél van a feje fölött".

A Magyarországot a nyugat-európai gazdaságról teljesen leválasztó elemként említette a többgyermekes nők személyijövedelemadó-mentességének bevezetését, ami óriási, Nyugat-Európában sehol nem lévő biztonságot ad.

Ezek a különbségek nem felszíni különbségek; ezek lényegi, mély, szerkezeti különbségek - jelentette ki Orbán Viktor.

Elmondta, Magyarország előtt két út áll. Az első, hogy rákötjük Magyarország kocsiját az Európai Unió szerelvényére, ezt mondja a DK nagyon régóta, és ezt mondja a Tisza is. A másik lehetőség, hogy Magyarország kitart azon modell mellett, amelyet a jelenlegi kormánypártok építettek fel - jelezte.

Ha rákötjük a kocsinkat az Európai Unió "szakadék felé tartó vonatjára", az azt fogja jelenteni, hogy visszaállítják a segélyalapú gazdaságot, Brüsszel gazdasági követeléseit el kell fogadni, be kell lépni az euróba, "állami szuverenitás kampó", fel kell adni a rezsicsökkentést, át kell szabni a 13. havi nyugdíjat, be kell vezetni a többkulcsos adót, az orosz energiáról le kell jönni, a rezsicsökkentésnek vége, és a családtámogatásokat is át kell alakítani - sorolta.

Hozzátette: ebben az esetben el kell fogadnunk Brüsszel háborús követeléseit is, pénzt kell adni Ukrajnának, katonákat kell küldeni Ukrajnába és be kell engedni Ukrajnát az Európai Unióba. El kell fogadni Brüsszel zöldpolitikáját, a migrációs paktumot, és az uniós gazdaságpolitikát is.

Ez azt jelentené, hogy közös háború, közös adósság, közös gazdaságpolitika, közös pénz - összegzett.

Orbán Viktor felhívta a figyelmét arra is, hogyan áll a mentelmi jog esete ma Brüsszelben. Ma a Brüsszelt támogató politika vezetőjének fogják a kezét Brüsszelben a mentelmi joggal. Példátlan eset, hogy nem adják ki a mentelmi jogát egy Magyarországon köztörvényes gyanúsítás alá helyezett személynek - figyelmeztetett.

Továbbra is a Tisza Pártra utalva hozzátette, van ott egy új "gazdasági tótumfaktum" is, aki pedig egy külföldi bank fizetési listáján szerepel.

A miniszterelnök vázolta a másik lehetőséget is, kitartunk a saját magyar programunk és küldetésünk mellett. Ezt ajánlja a Fidesz és a KDNP: munkaalapú állam, közös piac, de nemzeti alapú gazdaságpolitika, kimaradás a háborúból és a közös adósságból, Ukrajnának uniós tagság nem, csak stratégiai partnerség, nemzeti energiapolitika, a migráció elutasítása, nincs vegyes társadalom, van viszont gyermekvédelem, újraszervezzük a V4-et és speciális kapcsolatokat ápolunk az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal - sorolta.

Béke, közös piac, saját gazdaságpolitika, saját pénz, függetlenség - összegzett, hozzátéve: ez 2026-os választás politikai szerkezete.

Szólt arról is, hogy a mai helyzetnek az a kiindulópontja, hogy a kormánypártok a következő választás esélyesei. Saját elemzéseik azt mondják, hogy ha most lennének a választások, 106 körzetből 80-at megnyernének, és ez biztos, stabil kormányzást eredményezne - jegyezte meg.

"Megvannak a jelöltjeink. Van egy erős, nem digitális alapú, ténylegesen létező emberi közösséget takaró szervezetünk, vannak erősödő digitális képességeink. Októberben itt is fölényben leszünk, most még nem vagyunk, és vannak célzott gazdasági programjaink" - mutatta be a kormánypártok felkészültségét.

Felidézte azonban azt is, hogy a szankciók és a háború miatt a kormány összes célzott programját fél évvel el kellett halasztani.

A gazdasági program részeként említette, hogy július 1-jétől adómentessé tették a csedet és a gyedet, valamint megnövelték a gyerekek utáni adókedvezményt, szeptember 1-jén pedig megindították a 3 százalékos otthonteremtési programot. Már most küldik a nyugdíjasoknak a magas áfa miatti vásárlási utalványt, októberben a háromgyerekes édesanyák élethosszig adómentesek lesznek, novemberben kifizetik a nyugdíjkiegészítéseket, majd januárban a 6 havi fegyverpénzt - sorolta.

Hozzátette: január 1-jétől megint növelik a gyerekek utáni adókedvezményt, és a legalább két gyermekkel rendelkező, 40 év alatti édesanyák élethosszig adómentesek lesznek. Megvédik a szociális és kulturális ágazatban tervezett minimálbér-emelést, és a 13. havi nyugdíjat kifizetik február elején - ismertette a gazdasági tervet.

Féléves csúszással ugyan, de mindent meg fognak valósítani - jelezte.

Orbán Viktor értékelése szerint a jelenlegi kormánypártok betartották minden ígéretüket, és nem is kormányoztak rosszul, ez azonban nem elég: "az esélyesség nem váltja be saját magát" - fogalmazott.

A győzelmi terv részeként szólt arról, hogy a digitális építkezést fel kell gyorsítani. "Ha nem megyünk oda, az ellenfél meg odamegy, nem tudunk nyerni" - érvelt.

Békemenet, sőt békemenetek, a lehető legszélesebb összefogással, szakpolitikai viták, bizonyítani a kormányképességet és megnyerni a kormányképességi versenyt, mozgósítás a következő hét hónapban - sorolta a győzelmi terv további elemeit, hozzátéve: hamarosan nemzeti konzultáció is indul a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről.

Ha Magyarországnak ostoba kormánya lesz, tönkre fog menni - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, a következő hét hónapban egyetlen fontos gondolatot kell észben tartani:"Magyarország egy tízmilliós ország. A mi hazánk olyan ország, amelynek nincsenek természeti kincsei. A mi hazánk egy ingatag térség közepén helyezkedik el. A mi hazánk egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége".

Hangsúlyozta, mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, és azt kérte, mostantól kezdve mindenki tényleg tegyen meg mindent, amit tud. "Ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik, de higgyék el, semmi nem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve" - fogalmazott.

A Fidesz elnöke úgy folytatta, a győzelem után felizmosítják a V4-et, a Patriótákat Brüsszelben megkétszerezik, Brüsszelt beveszik, és erről 2026 őszén tart majd egy izgalmas előadást.

Borítókép: Kötcse, 2025. szeptember 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

MTI