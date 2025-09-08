Halálos késelés történt a VII. kerületben
2025. szeptember 8. 12:42
Hétfőn, hajnali 4 óra 13 perckor érkezett bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra arról, hogy egy erzsébetvárosi lakásban megszúrtak egy férfit. A kiérkező mentők megpróbálták ellátni a sérültet, azonban életét már nem tudták megmenteni. A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást; a helyszíni szemle, valamint a gyanúsított elszámoltatása jelenleg is tart – közölte a Police.hu.
MTI
