Növekvő feszültségek Zelenszkij pártján belül

Zárt ajtók mögött zajló ülésen fejezte ki indulatosan elégedetlenségét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját pártjának, a Nép Szolgája frakciónak.

2025. szeptember 23. 08:08

Az államfő kifogásolta, hogy a parlamenti képviselők, civil aktivisták és újságírók nem mindig közvetítenek egyöntetűen kedvező képet Ukrajnáról a nyugati partnerek felé. A kritikák szerinte elterelik a figyelmet a háborús erőfeszítésekről és a nemzetközi támogatás megszilárdításáról – számolt be a Politico két, névtelenséget kérő képviselőre hivatkozva.

Egyre több párttag bírálja Zelenszkij személyre szabott kormányzási stílusát

Az ülés előtt a képviselők békülékenyebb hangnemre számítottak, különösen azután, hogy a nyáron Zelenszkij kísérletet tett két kulcsfontosságú független korrupcióellenes ügynökség gyengítésére, ami tömegtüntetéseket váltott ki. Bár az elnök végül visszavonta a jogszabályt, a történtek tovább mélyítették a belső feszültségeket.

Egyre több párttag bírálja Zelenszkij személyre szabott kormányzási stílusát, parlament iránti türelmetlenségét és a politikai felelősség elhárítását. A nyugati partnerek körében is megjelentek aggodalmak a hatalomkoncentráció miatt, amelyet tovább erősített a független intézményekre gyakorolt nyomás, valamint választott polgármesterek leváltása.

A közelmúlt kormányzati átalakításai során több befolyásos tisztviselő, köztük Dmitro Kuleba külügyminiszter, Volodimir Kudrickij, az országos energiahálózat vezetője, valamint Valerij Zaluzsnij tábornok is távozott. Az elnök környezetében egyre inkább szűk, lojális tanácsadói kör összpontosítja a döntéshozatalt, míg a függetlenebb szereplők háttérbe szorulnak.

20 volt és nyugdíjas diplomata, köztük Kuleba is, csak külön engedéllyel hagyhatja el az országot

A feszültséget növelte Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök korábbi Ovális irodai összetűzése, amelyet a párt több tagja is károsnak ítélt. Ruszlan Sztefancsuk házelnök ezt követően sürgette a kapcsolatok helyreállítását Washingtonnal.

A belső vitákra jellemző, hogy a legutóbbi frakcióülésen körülbelül száz képviselő maradt távol, és amikor egyikük rákérdezett a korrupcióellenes ügynökségek gyengítésének értelmére, a légkör tovább feszült.

Bár Zelenszkij ígéretet tett a nagyobb egyeztetésre, többen szkeptikusak ennek realitásával kapcsolatban.

Az elnöki hivatal az utóbbi időben utazási korlátozásokat is bevezetett: mintegy húsz volt és nyugdíjas diplomata, köztük Kuleba is, csak külön engedéllyel hagyhatja el az országot. A döntést az érintettek politikailag motiváltnak tartják, amely mélyebb problémákra világít rá a hatalomgyakorlásban.

