Orbán Viktor a Kossuth Rádióban: Álhírbotrány van az asztalon

A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban, "a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás - rögzítette a miniszterelnök.

2025. szeptember 26. 09:20

Egy álhírbotrány van az asztalon, amely a Szőlő utcához kötődik, ahol egy börtön, egy javítóintézet, fiatalkorúak börtöne van, amelynek vezetője "nőket futtatott", de ennek semmi köze az intézményben őrzött és ott fogva tartott fiú gyerekekhez - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban.

Orbán Viktor azt mondta, a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség.

Egy most felderítendő bonyolult, valószínűleg külföldi szálakat is magába foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, miszerint itt pedofil bűncselekmény történt, amelynek a szálai elérnek a kormányig - mondta.

Úgy folytatta, ez rendkívül súlyos dolog, mert a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban, "a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás".

Elmondta, ha valaki egy másik embert pedofil bűncselekmény elkövetésével vádol alaptalanul, szintén súlyos bűncselekményt követ el. Ez akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel, miniszterrel, rendőrrel, katonával szemben történik, az kétszeresen súlyos - tette hozzá.

A kormányfő azt mondta, ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkre tegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert, vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

