Magyar Válogatott: Egyenes ágon is kijuthatunk a vb-re

Szerző: m4sport/MTI

2025. november 14. 05:05

A gyerekes labdaeladásokat el kell kerülnünk, a gólhelyzetekben koncentrálnunk kell és 95 percen át 110 százalékot kell teljesíteni játékosainknak - akkor biztosan megverjük az íreket, mert mi vagyunk a jobbak.

A magyar labdarúgó-válogatott ugyan 1–0-ra legyőzte Örményországot, de Írország meglepetésre 2–0-ra nyert a csoportot vezető Portugália ellen a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatának 5. fordulójában, csütörtökön, így a vasárnapi zárókörben derül ki, hol végez négyesében Marco Rossi csapata. Megnéztük, milyen esetben készülhet a pótselejtezőre a nemzeti csapat, de adott esetben akár egyenes ágon is kijuthatna a vb-re a válogatott.

A portugálok dublini vereségével eldőlt, vasárnapra marad a döntés: Magyarország és Írország ki-ki meccset játszik majd a Puskás Arénában a pótselejtezőt érő második helyért, a találkozóval párhuzamosan a csoport másik mérkőzésén pedig Portugália Örményországot fogja fogadni, és a lisszaboni találkozó alakulása is befolyásolhatja a végső sorrendet.

A Rossi-csapat jereváni sikerével biztossá vált, hogy Örményország a csoport utolsó helyén fog végezni. A zárókör előtt a tízpontos Portugália vezeti a csoportot, Magyarország 8 ponttal a második, Írország 7 ponttal a harmadik helyen áll, így mindhárom válogatottnak megvan az esélye arra, hogy adott esetben akár egyenes ágon is kijusson a 2026-os világbajnokságra. Összeszedtük, milyen eredmény mit jelentene a végelszámolásnál.



A csoport második helyén végzünk és készülhetünk a pótselejtezőre, ha:

legalább egy pontot szerzünk Írország ellen, Portugália pedig legyőzi Örményországot

egy pontot szerzünk Írország ellen, és Portugália is ikszel Örményországgal

Megszerezzük a csoportgyőzelmet és automatikusan kijutunk a világbajnokságra, ha:

legyőzzük Írországot, Portugália pedig kikap Örményország ellen

három góllal verjük Írországot és Portugália gól nélküli döntetlent játszik Örményországgal

legalább négy góllal verjük Írországot és Portugália döntetlent játszik Örményországgal

Harmadik helyen végzünk, és biztosan lemaradunk a világbajnokságról, ha:

kikapunk Írországtól

A helyzet egyszerű: ha legalább egy pontot szerez a válogatott a vasárnapi mérkőzésen, biztosan a második helyen végez csoportjában és készülhet a márciusi pótselejtezőre, de ha Marco Rossi csapata nyer és a párhuzamos meccsen a sereghajtó örmények óriási meglepetésre idegenben legyőznék Portugáliát, a csoportot is megnyerné a nemzeti csapat és automatikusan kvalifikálná magát a világbajnokságra. Mivel azonos pontszám esetén a gólkülönbség, majd a több szerzett találat rangsorol rangsorol, egy nagyobb arányú, legalább három-, vagy négygólos magyar győzelem mellett a portugál–örmény meccsen egy iksz is elég lehetne a csoportelsőséghez.

Az álomszerű forgatókönyv mellett szót kell ejtenünk a rémálomszerű eseménysorról is: ha a magyar válogatott vereséget szenvedne Írország ellen a Puskás Arénában, a vendégek előznének, a nemzeti csapat pedig harmadik helyen zárna és lemaradna a pótselejtezőről, így zsinórban tizedik alkalommal a világbajnokságról is.

Rossi csak a győzelemnek örül, a teljesítménynek nem

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kizárólag az 1-0-s győzelemnek örült, az örmények vendégeként nyújtott teljesítménynek viszont nem a csütörtöki világbajnoki selejtezőmérkőzést követően.

"Ugyan az első félidőben legalább az történt, amit akartunk, uraltuk a mérkőzést és vezetést is szereztünk, a másodikban viszont, nem tudom miért, de minden megváltozott. Persze kilencven percig nem lehet nyomást gyakorolni az ellenfélre, ugyanakkor ennyire visszaesni sem szabad. Ez volt a legrosszabb félidőnk a mostani vb-selejtezők során" - mondta önkritikusan a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. "Noha a két legnagyobb helyzetük a mi hibánkból alakult ki, a végén bizony lehetett volna más az eredmény, mint az 1-0-s siker".

Rossi arról is beszélt, hogy a kispadról folyamatosan próbáltak utasításokat adni, hogy segítsék a játékosokat, akik ennek ellenére nem tudták megtartani a labdát, és ez volt a legalapvetőbb probléma, amiért a maga részéről felelősséget is vállalt. A 61 éves tréner szerint bár az ellenfél alaposan feljavult, de elsősorban nem az örmények játéka, sokkal inkább saját játékosai teljesítménye lepte meg, hogy képtelenek voltak megtartani a labdát és fenntartani az első félidőben mutatott intenzitást.

"Boldog vagyok, de csakis a győzelem okán, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Ez egy komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve" - mondta az MTI érdeklődésére Rossi azzal kapcsolatban, hogy ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ami új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.

A folytatást illetően Rossi úgy fogalmazott, reményei szerint Portugália a 20.45-kor kezdődött mérkőzésen legyőzi az ír csapatot és akkor készülhetnek a márciusi pótselejtezőkre, viszont emlékeztetett arra, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon csapata számára elég lett volna egy döntetlen is a portugál-georgiai meccsen a továbbjutáshoz, aztán mégis az esélytelenebb csapat nyert.

"Ha Portugália nem nyer, akkor úgy kell tekintenünk vasárnap az írek elleni meccsre, mintha egy döntő lenne. Nagyon akarjuk, hogy negyven év után ott legyünk világbajnokságon" - jelentette ki Rossi.

Az örmények szakvezetője, Jegise Melikjan úgy vélte, kihúzták a magyarok méregfogát azzal, hogy alaposan kielemezték Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás játékát, valamint a köztük meglévő remek kapcsolatot a pályán, ennek köszönhető, hogy a gólt eredményező egyetlen szituációt leszámítva a magyaroknak alig volt helyzete a kilencven perc során.

"Számos problémával küzdünk, de ez a második félidő volt a legjobb játékrészünk ebben a kvalifikációs sorozatban, így a nehézségek ellenére most már pozitívan nézhetünk előre" - összegzett Melikjan, aki elégedett volt csapata teljesítményével.

A magyarok vasárnap 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában, de az utolsó forduló eredményeinek könnyen lehet, hogy már nem lesz jelentősége, ugyanis ha a szigetországiak a ma 20.45-kor kezdődő mérkőzésen kikapnak a portugáloktól, akkor a Nemzetek Ligája-nyertes együttes csoportgyőztesként kvalifikálja magát a 2026-os vb-re, míg Magyarország másodikként a márciusi pótselejtezőben lesz érdekelt.

Kép: A magyar szurkolók az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés előtt a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt