Orbán Viktor: a háborús fenyegetettség közvetlen

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó kormányfő azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor "néha beesik a baj" néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét. Ez történhetett volna tegnap is, meg tegnapelőtt vagy holnap is, Lengyelországban, meg Magyarországon is - tette hozzá.
Elmondta, a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik; ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent - figyelmeztetett.
Rögzítette, a lengyelek a barátaink, az aktuálpolitikai lökdösődéstől függetlenül történelmi szövetségeseink, a lelkünkhöz is közel állnak.
Minden, ami Lengyelországot sérti, a szuverenitását "behorpasztja", arra Magyarországnak azonnal és elsők között kell világosan reagálnia.
Az orosz drónok behatolását Lengyelország területére elfogadhatatlannak minősítettük az első pillanatban, és ott vagyunk a lengyelek mellett, száz százalékban vagyunk velük szolidárisak - fogalmazott Orbán Viktor.
Szólt arról is, a magyaroknak észben kell tartania, hogy az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb ügy, a világnak nem, "a nagyfiúk" nem csak erről tárgyalnak. A világnak más problémái is vannak, amelyek Oroszországhoz köthetőek, közte a világ energiaellátása - mutatott rá Orbán Viktor.
Azt mondta, nyitva van még jónéhány ügy az ukrán háborún túl is, és míg a béke ügyében a haladás lassú, minden más ügyben az az érzése, hogy a színfalak mögött a tárgyalók gyorsan haladnak előre.
Kitért arra is, hogy három és fél éve viseljük a háború kedvezőtlen következményeit, miközben nekünk ehhez a háborúhoz nincs semmi közünk, a kitörésében semmiféle felelősségünk nincs, és benne sosem vettünk részt.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy minket, magyarokat, már kétszer beletoltak egy olyan háborúba, aminek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára. Egyikben sem akartunk részt venni, de "von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket" - fogalmazott, kiemelve:
ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaikat, benne a magyarokat egy háborúba. Ez elfogadhatatlan
- jelentette ki.
Orbán Viktor beszélt arról is, Ursula von der Leyen politikájának van négy-öt pillére, amelyek rosszak, amiket ki kell cserélni, de ő ezt nem fogja tudni kicserélni.
Felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, mert a magas energiaárakat részben a zöld átmenet okozza és ez halálos az európai gazdaságnak.
Felül kell vizsgálni az Ukrajna-politikát, a szankciókat, a kereskedelempolitikát, mert rossz megállapodást kötöttek az amerikaiakkal, és felül kell vizsgálni a migrációs politikát. - sorolta Orbán Viktor.
Kijelentette:
lényegében minden fontos ügyet felül kell vizsgálni, mert Ursula von der Leyen vezetésével a szakadék felé tart az Európai Unió, nem a népszerűségi mutatók az érdekesek, hanem az elhibázott politika és a rossz vezetés.
Úgy összegzett: jobb lenne, ha a bizottság elnökasszonya összepakolna, és szép csendben hazautazna, és otthagyná Brüsszelt azoknak, akik képesek egy jobb politikát művelni.
Kitért a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokra is, akiknek gyors testi-lelki felépülést kívánt, hangsúlyozva, "velük vagyunk".
Úgy fogalmazott:
képtelenség, hogy Európa elvesztette a biztonságát a rossz migrációs politika miatt.
A kormányfő ravaszkodásnak nevezte az Európai Unió migrációs paktumát, mondván, a megállapodás azt jelenti, hogy nem zárják le a külső határokat. A migrációs paktum egy ravaszkodás: csinál valamit, de nem oldja meg a bajt.
A baj egyetlen módon oldható meg: azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére az ő személyére szóló engedély nélkül
- jelentette ki.
Azt hangsúlyozta, az illegálisan beérkezetteket "nem lehet innen kitenni", még akkor sem, ha kiderül, hogy nincsen tartózkodási jogalapjuk. Megoldásnak azt nevezte, hogy a kérelmezőknek az unión kívül kelljen kivárniuk ügyük elbírálását
Hangsúlyozta, eltérőek e területen Magyarország és Nyugat-Európa gondjai, hiszen míg "mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció Magyarországon", "ők már megcsinálták a bajt", és az azzal való együttéléssel küzdenek, a vegyes társadalom súlyos következményeivel, az egységes jogrendszer felbomlásával, a közbiztonság megszűnésével és azzal, hogy terroristatámadások célpontjaivá válnak, miközben "a világ pénze sem elég" az érkezők eltartására.
A miniszterelnök hangsúlyozta: a folyamat "visszacsinálhatatlan". Vannak hibák, amiket ha egyszer elkövetsz, nem tudod kijavítani - fogalmazott, hozzátéve, Magyarország számára a legfontosabb annak megakadályozása, hogy "ellakják tőlünk az országot" a migránsokon keresztül.
Jelezte, együtt érez a migránsokkal, érti a helyzetüket, de ez nem ok arra, hogy ide "átcuccoljanak". Mi szívesen visszük a segítséget oda, de nem akarjuk a bajt onnan idehozni
- összegezte álláspontját Orbán Viktor.
A miniszterelnök szólt arról is: a magyar politika régi hagyománya, hogy a magyar politikai pártok egy része folyamatosan a külföldiek szolgálatában áll, korábban hol Moszkvából, hol Berlinből igazgatták őket, most pedig Brüsszelből.
Azt mondta, a külföldről irányított pártokat zsarolják is, a DK és a Tisza már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből, és a mentelmi jog kiadásával is nyilván zsarolják az ellenzéki pártvezetőket.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
A magyaroknak észben kell tartania, hogy az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb ügy, a világnak nem, "a nagyfiúk" nem csak erről tárgyalnak. A világnak más problémái is vannak, amelyek Oroszországhoz köthetőek, közte a világ energiaellátása - mutatott rá Orbán Viktor.
-
Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a szűrésekkel kapcsolatos tájékoztatók már korábban is megjelentek az applikációban. Az életkorhoz és nemhez kötődően mindenki láthatja, hogy melyek a számára kötelező és ajánlott, ingyenes népegészségügyi szűrővizsgálatok.
-
Novák Irén kiemelte: a legfontosabb, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy milyen gazdag kulturális örökséggel rendelkezünk. "Az igazi gazdagságunk a szokásainkban, az ízeinkben, a motívumainkban rejlik" - hangsúlyozta.