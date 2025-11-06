Megugrott az infláció az OECD-országokban: szeptemberben 4,2% volt az átlagos drágulás

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 6. 08:06

Az OECD-országokban szeptemberben 4,2%-ra nőtt az infláció. Törökország vezeti a listát 33,3%-kal, míg Svájcban alig emelkedtek az árak.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországaiban a fogyasztói árak éves átlagos növekedése 4,2 százalékra gyorsult szeptemberben az augusztusi 4,1 százalékról - áll a párizsi székhelyű szervezet honlapján.

Szeptemberben az OECD 38 országa közül 17-ben gyorsult az infláció, 7-ben lassult, míg 14 országban az áremelkedés üteme változatlan maradt.

A legmagasabb inflációt Törökországban mérték, 33,3 százalékot. Kolumbiában és Észtországban is 5 százalékot meghaladó inflációt jegyeztek föl. Costa Ricában az árak 1 százalékkal csökkentek, míg Svájcban csupán 0,2 százalékkal emelkedtek.

Az OECD-országokban az élelmiszerárak 5 százalékkal emelkedtek ugyanúgy, mint augusztusban. Az energiaárak emelkedése az augusztusi 0,8 százalékról 3,1 százalékra gyorsult.

Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt, úgynevezett maginfláció 4,2 százalékra lassult szeptemberben az augusztusi 4,4 százalékról.

A G7-országokban az infláció 2,8 százalékra gyorsult szeptemberben az augusztusi 2,7 százalékról.

Az OECD-ben tavaly 5,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a 2023-as 6,8 százalékot követően. Az élelmiszerárak emelkedése 4,6 százalékra lassult az egy évvel korábbi 10,4 százalékról. Az energiaárak tavaly 0,6 százalékkal nőttek a 2023-as 0,9 százalék csökkenést követően. A maginfláció 5,7 százalék volt 2024-ben az előző évi 7 százalék után.