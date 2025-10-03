Orbán Viktor: az európai háborús stratégia egy délibáb

Orbán Viktor példátlannak nevezte a háborúk történetében is, hogy a szembenálló felek nem tárgyalnak egymással. Az amerikaiak tárgyalnak az oroszokkal, de az európaiak nem, holott a háború itt van az európai kontinensen - tette hozzá.

Utoljára frissítve: 2025. október 3. 20:29

2025. október 3. 21:09

Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb, össze fog omlani, súlyos következményei lesznek - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnök véleményvitaként beszélt az Ukrajnával kapcsolatos európai álláspontokról. Kifejtette, amikor azt mondják a többiek, hogy ez a mi háborúnk, az első védelmi vonalunk Ukrajna, "ezért háborúban állunk", ezért támogatni kell Ukrajnát, akkor ez azt jelenti, hogy valóban támogatni kell Ukrajnát: fegyvert, pénzt, talán később embert is kell küldeni és támogatni kell a harcok folytatását, amelynek eredményeként naponta halnak meg százak és ezrek.

A Koppenhágában is bemutatott stratégia tévedésen alapul - rögzítette.

Közölte, ez a stratégia azt mondja, az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint az európaiak, nem lesz elég pénzük, hogy fegyvereket gyártsanak. Európa pedig képes lesz az ukránoknak nagy mennyiségben pénzt, fegyvert adni, az oroszok gazdaságilag megroppannak, akár felkelések is lesznek, ezért az oroszoknak fel kell adniuk háborús céljaikat, visszavonulnak, és akkor az ukránok képesek lesznek visszafoglalni a területeket, az ország egyötödét - mondta.

Hozzátette, minden nap meghal több száz, vagy több ezer ember, minden nap elégetnek sok száz millió eurót, a végén milliárdokat, és folyamatos a kockázata annak, hogy "mi, európaiak, is egyre mélyebben vonódunk be a háborúba", és a végén még azok kerekednek felül, akik katonákat is akarnak küldeni.

Orbán Viktor közölte, az egész európai uniós stratégiának súlyos következményei vannak egész Európára nézve, és a stratégia nem tisztáz két kérdést: milyen hosszú ideig tart a háború és mennyibe fog kerülni?

Mikor omlanak össze az oroszok? Jövő hónapban? Fél év múlva, egy, vagy három-négy év múlva? Mennyien halnak meg? - sorolta kérdéseit, rámutatva, eddig 170-180 milliárd eurót költöttek el, miközben Európa komoly gazdasági bajban van, minden fillérre szüksége lenne és minden évben 40-60 milliárd eurót kellene még elköltenie úgy, hogy közben nincs pénze.

Ennek a stratégiának nincs észbeli racionális alapja, képtelenek vagyunk ezt a háborút finanszírozni, miközben azzal akarjuk legyőzni az ellenfelet, hogy mi tovább bírjuk pénzzel és gazdasági erővel, mint ő - összegzett. Úgy fogalmazott: "az egész egy délibáb, egy illúzió, ez össze fog omlani, és súlyos következményei lesznek".

Kijelentette: a magyar álláspont az, hogy törekedjünk tűzszünetre, békére, és legyen folyamatos diplomáciai tárgyalás a felek között.

Kiemelte: egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és "előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal". Ez a veszély egyre nő és nem akarják ezt vállalni - mondta.

Orbán Viktor beszélt arról is, mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját népe eldöntse, akar-e egy másik néppel egy közös unióban lenni. A magyaroknak nem kell törődni azzal, hogy mit mond a másik 26 uniós tagállam, nekünk a saját véleményünkkel kell törődni, azt kell tudnunk, hogy mit akarnak a magyarok. A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal - jelentette ki, hozzátéve: ezzel mélyen egyetért.

Ha egy szövetségi rendszerben vagy valakivel, akkor osztozol a sorsában és Ukrajna nagyon nehéz sorsú ország. Miért kéne ebben a nehéz sorsban osztozni? - tette fel a kérdést. Rámutatott:

nekünk van saját sorsunk, ami sokkal könnyebb, mint az ukránoké.

Sajnáljuk őket, együtt érzünk velük, heroikusan küzdenek, támogassuk őket, de nem akarunk velük közös sorsot - emelte ki.

Rámutatott: az ő sorsuk az, hogy Oroszország mellett élnek, és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük mindazt, amitől ők szenvednek. Kijelentette: Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerben legyen az ukránokkal és háborúban az oroszokkal.

Ha egy szövetségi rendszerben vagy valakivel és megtámadják, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért - mondta.

Kitért arra is, hogy pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk. Mi eldöntjük, hogy akarunk-e adni és mennyit, de ők nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van - rögzítette.

Azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, segítsék őket. Van ilyen a britekkel, a törökökkel is, ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket az unióba. Akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van - hangsúlyozta.

Beszélt arról is, hogy Magyarország Ukrajna uniós tagsága ügyében megosztott, és felidézte a Tisza pártszavazását, ahol 58 százalék igent mondott erre a kérdésre.

Ha nemzeti kormány van, akkor nem megyünk háborúba, nem küldjük oda a pénzünket, ha a Tisza vagy a DK alakít kormányt, amelyek Brüsszel-párti kormányok, akkor megyünk a háborúba, meg pénzt is küldünk oda - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a választás egyik legfontosabb tétje ez lesz majd.

Kitért arra is: Magyarország folyamatos nyomás alatt lesz a háború ügyében, ezért fontos, hogy a magyarok folyamatosan erősítsék meg azt a véleményüket, hogy elutasítják az EU-s háborús stratégiát.

Mi két világháborúból akartunk kimaradni és nem sikerült az elsőből sem, meg a másodikból sem, mert a vezetőink akarták, de nem sikerült - emlékeztetett.

A kormány gazdaságpolitikai filozófiájának lényege, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordít - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a háromgyerekes édesanyák októbertől bevezetett adómentességéről szólva kiemelte: az intézkedés legvégén az az egyszerű gondolat van, hogy ha nem születik elég gyerek, akkor elfogyunk. Egy akkora méretű ország esetében, mint Magyarország, minden egyes nemzedék, amelyben kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalnak, életveszély.

Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, tehát létkérdés történelmi horizonton is, de a gazdaság miatt már rövidtávon is, hogy Magyarországon mennyien vagyunk - közölte.

A kormányfő azt mondta, a probléma megoldására két lehetőség van. Van a nyugatiak útja, ahol behozzák a migránsokat, mondván, "darab, darab", ha kevesebb a német vagy a francia, majd bejön egy muszlim. Jelezte: nem tanácsolná, hogy erre az útra lépjünk, ezt mások kipróbálták előttünk, megnéztük, mi lett azokkal, akik beengedték a migránsokat, és amit most látunk Nyugat-Európában, az nem vonzó. Megjegyezte: "ezt jól csináltuk, hogy mi szépen meglapultunk, nem engedtük be az idegeneket".

Rámutatott: akkor viszont kell saját gyerek. Az magánügy, hogy kinek hány gyereke van, az állam abba nem tud beleszólni. Mi egy dolgot dolgot tudunk csinálni: azokat az édesanyákat, akik vállalják, hogy legalább két gyereket szülnek, ami azt jelenti, hogy maguk meg a férjük helyett van egy-egy gyerekük, tehát fönntartják a közösségünket, elismerjük, támogatjuk, és nem engedjük, hogy csak azért, mert két gyermeket vállaltak, rosszabbul éljenek, mint azok, akik nem vállaltak gyereket - tette hozzá.

Ez egy családbarát ország, mi szeretjük a gyerekeket, és sajnáljuk, hogy kevés van. De a kormány nem azért van, hogy sajnálkozzon, hanem hogy segítsen az embereknek abban, hogy több lehessen. Ebben egyszerre van szociális szempont, igazságosság, családtámogatás és demográfia.

Ha Magyarországnak pénze van, és lesz a jövőben, azt első helyen a családok megsegítésére kell fordítani - jelentette ki a miniszterelnök.

Azokra a vádakra reagálva, melyek szerint Magyarországnak nincs pénze arra, hogy a kétgyermekes anyák is szja-mentességet kapjanak, Orbán Viktor úgy reagált: a költségvetésből világosan kitűnik, hogy idén és jövőre is megvan a fedezete a családtámogatásoknak.

A miniszterelnök értékelése szerint a Tisza, a liberálisok és a DK folyamatosan el akarják törölni a bankadót és csökkenteni akarják a multik adóját, mert Brüsszel ezt követeli, ugyanis az ukrán háború miatt egyre több pénzre van szüksége az Európai Uniónak, és a következő 7 éves uniós költségvetés is arról szól, hogy a pénz egynegyede menjen Ukrajnába.

A DK mindig is Brüsszel-párti volt, a Tisza pedig egy "brüsszeli alapítású párt", ők mindig támogatni fogják azt, amit Brüsszel kér - jelentette ki.

Orbán Viktor a közteherviselést nevezte a magyar jövő legfontosabb kérdésének.

"Ha a Tisza sunnyog, és nem akarja megmondani nyíltan, csak elkottyantja itt-ott, hogy kórházakat zárna be, iskolákat zárna be, elvenné a sport tao-t, mert túl sokat költünk szerintük sportra, meg elvenné a kultúrától a pénzt, meg elvenné a családoktól, akkor beszéljük ezt meg, ők nem akarnak erről beszélni" - mondta Orbán Viktor, rámutatva: a nemzeti konzultáció alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassák.

Hangsúlyozta: a kormány szerint az a jó, ha minél kevesebb pénzt vesznek el az emberektől, és minél több marad náluk. Legyenek alacsonyak az adókulcsok, és amit beszedünk adóként, azt elsősorban adjuk vissza a családoknak - tette hozzá.

Arra felvetésre, hogy egy videón Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a kórházi ágyak és az általános iskolák számának megváltoztatásáról beszélt, a miniszterelnök úgy reagált: 1990 óra parlamenti képviselő, 35 éve vesz részt költségvetési vitákban, és tapasztalata szerint csak két álláspont van a pénzek felhasználásáról. Azok pedig, akik ezeket az álláspontokat képviselik, mindig újra és újra feltűnnek.

Az egyik kapcsán Surányi Györgyöt hozta példaként, akit művelt közgazdásznak tartanak, de hol a Bokros-csomag mögött, hol a Tisza mögött, "hol itt, hol ott" tűnik fel, hasonlóan Bod Péter Ákoshoz. Orbán Viktor megemlítette Kálmán Andrást is, a Tisza gazdasági szakértőjét, akit "külföldről fizetett bankárnak" nevezett, és felidézte, hogy miniszterelnökként ő tette ki a "szűrét" a kormányból 2011 környékén.

"Mind ismerem őket, mint a rossz pénzt" - fogalmazott, hangsúlyozva, az említettek mindig is azt képviselték, hogy egy olyan gazdaságra van szükség Magyarországon, amely a multiknak sok pénzt ad, a bankokat nem adóztatja, különadókat nem vet ki, a családok terhét megnöveli, és így hoz létre egy közgazdasági egyensúlyt. Ebbe pedig most még "belép Brüsszel", amelynek érdekei fűződnek ahhoz, hogy ez így legyen, és "ők együtt egy nagyon erős intellektuális és politikai tömböt" alkotnak, amely időnként hatalomra is kerül Magyarországon.

"De aztán jól megverjük őket, jövünk mi, és akkor visszaállítjuk a családbarát politikát" - mondta, hozzátéve, hogy ez a két lehetőség van csak Magyarország előtt.

A kormányfőt kérdezték a magyar-szlovák viszonyról is, felidézve, hogy 16 évvel Sólyom László egykori köztársasági elnök Szlovákiából való kitiltása után, a múlt héten Robert Fico szlovák miniszterelnökkel közösen ünnepelte a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóját. Orbán Viktor azt mondta: ma sokkal több az egyetértés, mint a vita Szlovákia és Magyarország között, és Brüsszel az oka annak, hogy 16 év alatt ennyit változott a két ország viszonya. Mert Brüsszel centralizál, "jön befele az életünkbe", és ez ellen minden nemzet tiltakozik". A szlovákok és a magyarok emiatt egy csónakban eveznek - magyarázta Orbán Viktor.



