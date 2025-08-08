Orbán Viktor: minél hamarabb orosz-európai csúcstalálkozóra van szükség

Minél hamarabb orosz-európai csúcstalálkozóra van szükség az orosz-ukrán háború lezárásáról - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
Orbán Viktor hozzátette, jó hír, hogy a jövő héten találkozik az orosz és az amerikai elnök, mivel tűzszünet és a szankciók eltörlése csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök megegyezik.
Emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta ott van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót.
Címkép: Budapest, 2025. május 2. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (balról) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2025. május 2-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
