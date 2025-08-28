Trump vádemelést sürget Soros György és fia ellen

Az elnök a maffiaszerű bűnszervezetek esetében alkalmazott RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) törvény alapján lát szükségesnek bűnvádi eljárást a milliárdossal és fiával szemben.

2025. augusztus 28. 10:05

Donald Trump amerikai elnök Soros György és fia ellen bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekmények miatt sürgetett vádemelést szerdán.

Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök a maffiaszerű bűnszervezetek esetében alkalmazott RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) törvény alapján lát szükségesnek bűnvádi eljárást a milliárdossal és fiával szemben.

"Soros Györgyöt és csodálatos radikális baloldali fiát a RICO alapján kellene megvádolni az Egyesült Államok egészét érintő erőszakos tüntetések és más tettek miatt" - írta Donald Trump, aki azt hangoztatta, nem fogja megengedni, hogy az "ilyen őrültek" lerombolják az országot.

"Soros és a hozzá tartozó pszichopata csoportosulás óriási károkat okoztak az országunk számára" - fogalmazott az elnök, óvatosságra intve az említett személyeket.

Kép: szeretlekmagyarorszag.hu/MTI

MTI