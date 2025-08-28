Konferencia-liga selejtező: Bécsi Rapid-Győri ETO: 2:0

A Győr profi csapat, ám ezen a meccsen az amatőrség mutatkozott meg. Nem hitték el, hogy győzhetnek a Bécs ellen.

Utoljára frissítve: 2025. augusztus 28. 21:05

2025. augusztus 28. 18:30

Már húsz perccel a mérkőzés kezdése előtt nagyszerű volt a hangulat a Rapid 24 ezer fős stadionjában, amelyet teljesen megtöltöttek a drukkerek. Közülük nagyjából 1800-an érkeztek Győrből buzdítani a kedvenceket és kis létszámuk ellenére egyáltalán nem vallottak szégyent a szurkolói "hangpárbajban".

A bécsi együttes az első pillanattól kezdve egyértelművé tette, hogy irányítani akarja a mérkőzést és diktálni a tempót. A Győr ugyanakkor nem szeppent meg ettől, igyekezett felvenni a rivális sebességét.

Ennek ellenére korán vezetést szerzett a Rapid - M'Buyi csapott le a Petrás kapusról kipattanó labdára -, de az újabb gyors gól már nem jött össze a korábbi ferencvárosi tréner, Peter Stöger által irányított osztrák csapatnak.

Éledezni látszott a Győr, amelynek a félidő derekától kezdve helyzete is adódott, de a befejezésbe rendre hiba csúszott, miközben a védelemnek nagyon észnél kellett lennie, a Rapid ugyanis egymás után vezette a veszélyes ellentámadásokat.

Közvetlenül a szünet előtt Bumba lőtt nagyszerűen 12 méterről a bal felső sarok felé, de Hedl kapus bravúrral hárított, így egygólos bécsi vezetésnél vonultak az öltözőbe a felek.

Fordulás után jól kezdett az ETO, de a lendület nagyjából 15 percig tartott, s akkor úgy tűnt, ismét a bécsiek veszik át a mérkőzés irányítását. Támadásban is maradt a Rapid, az egyre fáradó játékosok azonban rengeteg technikai hibával futballoztak, a sok pontatlanság pedig veszélytelenül záruló akciókat, illetve sikertelen távoli próbálkozásokat eredményezett.

A hajrában aztán egy középpályán elveszített labdából Mbuyi kapott remek kiugratást, és hiába szorongatta őt a védője, a kapuból kirobbanó Petrás mellett a bal alsó sarokba gurított.

Innentől a Rapid gyakorlatilag kizárólag a védekezéssel törődött, míg a Győr mindent egy lapra feltéve rohamozott és küzdött a szépítő gól megszerzéséért, s ezzel egyben a hosszabbítás kiharcolásáért.

A Konferencia-liga előző idényében negyeddöntős Rapid azonban kitartott, állta a rohamokat és megőrizte az eredményt, amely a főtáblára kerülést jelentette a számára.

A gyerekes ügyetlenségeket büntette meg a Rapid

A Győr két gyerekes ügyetlenség miatt kapott ki. Az első gólnál Petrás kapus gólpasszként odaütötte a labdát a Rapid csatárának. A második gólt Gavric kétballábasságának köszönhette az ETO: a játékos a félpályánál taccsra bökte a labdát. Ebből indított góllal végződő támadást a Bécs.

Nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszába az ETO FC Győr, mivel a selejtező negyedik, utolsó fordulós párharcának bécsi visszavágóján 2-0-s vereséget szenvedett a Rapid Wientől, amely 3-2-es összesítéssel megnyerte a párharcot.

A telt ház, több mint 22 ezer néző előtt lejátszott összecsapáson a magyar válogatott Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid a francia Claudy M'Buyi duplájával győzte le magyar riválisát, amely története során először juthatott volna be európai kupasorozat főtáblájára.

A Kl 36 csapatos alapszakaszának sorsolását pénteken tartják Monacóban.

Konferencia-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó:

SK Rapid Wien (osztrák)-ETO FC Győr 2-0 (1-0)

Bécs, Allianz Stadion, 22 250 néző, v: Manfredas Lukjancukas (litván)

gólszerző: M'Buyi (7., 81.)

sárga lap: Radulovic (86.), Dahl (92.), illetve Ouro (35.), Abrahamsson (48.)

Továbbjutott: a Rapid Wien, 3-2-es összesítéssel.

Rapid Wien:

Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Horn - Wurmbrand (Radulovic, 69.), Amane (Ndzie, 69.), Seidl (Grgic, 94.), Dahl (Ahossou, 94.) - Antiste, M'Buyi (Kara, 84.)

Győr:

Petrás - Abrahamsson (Urblík, 65.), Csinger, Stefulj - Vladoiu (Tóth R., a szünetben), Anton, Vitális, Bumba - Gavric (Huszár, 82.), Benbuali, Ouro (Piscsur, 82.)

90. perc: Kapufát lőnek a bécsiek.

81. perc: Gavric ügyetlenül taccsra bökte a labdát. A bécsiek a bedobásból támadást indítottak, gólt lőttek: 2:0

71. perc: Anton löbbölt átadását Bumba 10 méterről fölé bikázta - nagy helyzetünk volt!

65. perc: A gyengén játszó Abrahamsson megsérült, helyette Urblík Norbert jött be.

61. perc: Egy lövést a győri Petrás kapus megint bécsi csatár elé ütött. A lövés szerencsére mellé szállt. Érthetetlen, higy ilyen rosszul felkészült kapus Három szöglettel 3 percig benyomta kapuja elé a Győr a bécsi csapatot. hogyan állhat az ETO hálóőreként kupameccsen a pályán.

Mind a két csapat lendületesen támad az első percekben.

57. perc: Anton lövését a kapus kiütötte.

A II. félidőre a Győr csapatába Vladoiu helyett Tóth Rajmund jölt be.

45. perc: Hatalmas helyzet, Bumba lövését szögletre üti a kapus.

36. perc: Vitális a támadó harmadban infantilis labdakezelési hibát ejt, a bécsiek lendülhettek támadásba. Érthetetlen, hogy mérkőzés közben miért nem tud a játékra koncentálni Vitális. Mire összpontosÍt meccs közben a pályán? Hogyan lett NB I-es játékos?

31. perc:Egy Rapid-lövés megint előre, a mezőnybe pattant ki Petrás kapusról, ezúttal a gőri Anton volt ott, nem lett belőle baj. Érthetetlen, hogy a győri kapusedző miért nem figyel föl erre az elemi hibára. A gólt emiatt kapta az ETO.

A kapott gól után a Győr ügyetlenül játszik, a kezdeti bátor játék elhalványodott. .

7. perc: Gyerekes győri labdaeladások után helyzetbe került a Rapid: egy lövést Petrás ügyetlenül gólpasszként a bécsi csatár, Mbuyi elé ütött, ő a hálóba passzolt: 1:0

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője egy helyen változtatott a győri első mérkőzésen látott kezdőcsapatán, a hazaiaknál a várakozásoknak megfelelően a magyar válogatott Bolla Bendegúz is pályára lép.

Egyedül a védelem közepén változtatott kezdőcsapatán Borbély Balázs a múlt csütörtöki, győri összecsapáshoz képest: az első felvonáson megsérülő Miljan Krpic helyett Alexander Abrahamsson került be. Az augusztus végén Dunaszerdahelyre igazoló Samsindin Ouro feltehetően utolsó mérkőzését játssza az ETO színeiben.

Az ETO FC kezdőcsapata:

Petrás – Vladoiu, Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavric, Ouro, Bumba – Benbuali

Kispad: Brecska (K), Tóth R., Vingler, Piscsur, Bíró, Urblik, Herczeg, Décsy, Tollár, Zivkovic, Ouijdi, Huszár

A bécsieknél – ahol a magyar válogatott Bolla Bendegúz ismét a kezdőcsapat tagja – Peter Stöger vezetőedző hármat is cserélt a visszavágóra: a középpályán Lukas Grgicet a csapatkapitány, Matthias Seidl váltotta, a rutinos Louis Schaub helyett Nikolaus Wurmbrand került be, míg a támadósorban Claudy Mbuyi kezd Ercan Kara helyén.

A Rapid Wien kezdőcsapata: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn – Wurmbrand, Amane, Seidl, Dahl – Antiste, Mbuyi

Kispad: Gartler (K), Orgler (K), Grgic, Kara, Ndzie, Ahoussou, Schaub, Auer, Oswald, Weixelbraun, Radulovic, Demir

Vezetőedző: Peter Stöger

Az ETO egygólos előnyből várja a visszavágót, amennyiben sikerrel veszi a párharcot, ősszel a Konferencia-liga főtábláján szerepelhet.

A Rapid Wien–ETO FC Konferencia-liga-rájátszás visszavágó 19 órától kezdődik

Gólt kell rúgnia a Győrnek, hogy biztosan tovább jusson

A Konferencia-ligában eddig valamennyi hazai meccsét megnyerte, viszont az összes idegenbelit elveszítette az ETO. A Rapid ellen az egygólos vereség hosszabbítást, nagyobb különbségű viszont a búcsút jelentené a Kl-től.

Az ETO FC csodás menetelése tovább folytatódott a Rapid Wien elleni hazai 2–1-es sikerrel, mellyel az is elmondható, hogy a győri csapat immár valóban egy lépésre van a Konferencia-liga főtáblájától, de hátradőlni pont most nem szabad.

Az első meccs összefoglalója: Borbély Balázs csapata egészen zseniálisan menedzselt meccseket tudott megnyerni a Konferencia-liga selejtezőjében, a győzelmekben viszont közös pont, hogy mindegyiket hazai pályán sikerült elérni, a visszavágó, – melyre ugyan előnnyel utazik a Győr – viszont Bécsben lesz, itt kéne megtartani azt.

video

Ez egy teljesen új helyzetet teremt a csapat számára, hisz ahogy a selejtező első körében a Pjunyik Jereván ellen (1–2 idegenben, 3–1 hazain), úgy a Csongvai Áronnal felálló AIK Stockholm ellen is (idegenben 1–2, hazain 2–0) a hazai pályán elért győzelem továbbjutást eredményezett, most pedig közel sem beszélhetünk erről.

A Rapid Wien ráadásul biztosított elszántsága felől, a csapat magyarja, Bolla Bendegúz már a párharc győri meccse után is úgy nyilatkozott az M4 Sport kamerái előtt, hogy biztos benne, megfordítják a párharcot.



Ami a felkészülést illeti, a győriek halasztásuk okán nem játszottak a két meccs közötti hétvégén bajnoki meccset, így egy teljes hetük volt a bécsi visszavágóra készülni. Ezzel ellentétben a Rapid pályára lépett, az osztrák bajnokság negyedik fordulójában a Wolfsberger csapatát győzték le 2–1-re annak a Wurmbrandnak a góljával, aki a Győr ellen is csapata egyetlen gólját jegyezte.

Hogy a Győrnek mindezek fényében sikerül-e a csoda beteljesítése, és főtáblára jut a Konferencia-ligában, az csütörtökön 19 órától az M4 Sporton kiderül.

A zöld-fehéreknek ma is győzniük kell

A magyar válogatott Bolla Bendegúzt "nagyon fontos" játékosnak tartják a Rapid Wien labdarúgócsapatának szurkolói, akiknek többsége abban bízik, hogy az együttes sima győzelmet arat hazai pályán az ETO FC Győr elleni Konferencia-liga-selejtező esti visszavágóján és bejut a sorozat alapszakaszába.

Az MTI helyszínen tartózkodó tudósítóját a bécsi együttes stadionja mellett szólították meg a Rapid-drukkerek, akik elmondták, meglepődtek a csapat múlt csütörtökön, Győrben elszenvedett 2-1-es vereségén, de a tippjük az, hogy a 19 órakor kezdődő visszavágó két-három gólos különbségű hazai sikerrel zárul majd.

A szurkolók úgy látják, hogy a korábbi ferencvárosi tréner, Peter Stöger - bár sokak szerint általában túlságosan védekező felállást választ - szórakoztató és eredményes futballt játszat a csapattal, amelynek meg is van az eredménye.

A Konferencia-ligában tavaly negyeddöntős Rapid az előző idényben ötödik lett az osztrák bajnokságban, most viszont négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel a második a tabellán.

A bécsi drukkerek egyöntetű véleménye tehát az, hogy a mostani Rapid jobb, mint az előző idénybeli, bár nagyon sajnálják, hogy az általuk a csapat legjobbjának tartott mali válogatott Mamadou Sangaré eligazolt a francia Lens-hoz.

Bolla Bendegúzt ugyanakkor az együttes egyik legfontosabb futballistájának tartják. Nem mulasztották el megjegyezni, hogy a győri első mérkőzésen a Rapid játékosai meglátásuk szerint úgy viselkedtek, mint a "dívák".

A Rapid-Győr Kl-selejtezős meccsre teltház előtt kerül majd sor a bécsi Allianz Stadionban, amely 24 ezer szurkoló befogadására alkalmas. A győri drukkerek nagyjából 1800 fős létszámban lesznek jelen a találkozón, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít 19 órától.

Ha a Győrnek sikerül megőriznie az otthon kiharcolt egygólos előnyét, akkor először fordul majd elő, hogy egyszerre két magyar csapat is szerepel valamelyik európai kupasorozat főtábláján, szerdán ugyanis a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszába jutott.

Kép: Bécs, 2025. augusztus 28. Alexander Abrahamsson, a Győr (b), és Claudy Mbuyi, a Rapid Wien játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Rapid Wien - ETO FC visszavágó mérkőzésen a bécsi Allianz Stadionban 2025. augusztus 28-án. MTI/Illyés Tibor

