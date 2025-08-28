A holland kémközpont kínaiakat buktatott le

A holland hírszerzőszervek csütörtökön megerősítették, hogy az ország is célpontja volt annak a globális kiberkémkedési akciónak, amelyet a kínai államhoz köthető Salt Typhoon hackercsoport hajtott végre.
Az amerikai kormány tavaly december elején súlyos kibertámadásra figyelmeztetett, amelyet egy kínai hackercsoport hajtott végre amerikai távközlési cégek ellen. A támadás során jelentős mennyiségű személyes adat került illetéktelen kezekbe, és a hatóságok szerint a veszély továbbra is fennáll.
A holland katonai és általános hírszerző biztonsági szolgálatok csütörtökön közölték: ellenőrizték az amerikai vizsgálat egyes részeit, amelyek a Salt Typhoonhoz kötik a műveletet. "Saját hírszerzési információink alapján meg tudjuk erősíteni az amerikai megállapítások egy részét" - áll a két szolgálat közös közleményében.
Hollandiában inkább kisebb internetszolgáltatók és tárhelyszolgáltatók voltak a célpontok, nem pedig a nagy távközlési cégek. A holland hírszerzés vizsgálatai szerint a hackerek hozzáférést szereztek a holland célpontok egyes útvonalválasztóihoz, de - a jelenlegi ismeretek szerint - nem hatoltak be mélyebben a belső hálózatokba. Ahol lehetséges volt, a szolgálatok megosztották a fenyegetésekkel kapcsolatos információkat az érintett szervezetekkel.
A szolgálatok hangsúlyozták: Kína kibertevékenysége egyre kifinomultabb. "Ezek a műveletek ma már olyan fejlettséget értek el, hogy folyamatos erőfeszítést és figyelmet igényelnek a holland érdekek elleni kiberműveletek észleléséhez és elhárításához" - írták. Hozzátették: bár a megelőző intézkedések mérsékelhetik a kockázatokat, a teljes megelőzés nem lehetséges, ami komoly kihívást jelent Hollandia kiberellenállóképessége számára.
