Az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon – jelentette ki szerdán kiadott közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.
Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét.
Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit. „Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt” – olvasható a közleményben.
Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt.
„A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák” – áll az anyagban.
Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány „lebontását” célzó kampányba, mert az blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát.
Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.
