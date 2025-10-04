Dobrevi ámokfutás
2025. október 4. 09:23
Október 3-án, pénteken Dobrev Klára folytatva ámokfutását, újabb rágalmakat fogalmazott meg.
Határozottan visszautasítjuk azokat az állításokat, amelyek szerint bármilyen módon pedofíliával gyanúsított személy támogatást kapott volna. Ilyen nem történt. Korábban egy olyan egyesület kapott támogatást, amelynek H. Róbert nem volt tagja.
Üzenjük a DK elnökének, hogy mindenkinek felelnie kell az általa kimondott szavakért, így Dobrev Klárának is vállalnia kell a felelősséget. Minden hazugsággal szemben fellépünk. Így teszünk ebben az esetben is, elnök asszony rágalmaiért jogi úton veszünk elégtételt.
Kiadó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
