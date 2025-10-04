Soltész Miklós: már lebuktak, hogy hazudtak!

Már lebuktak, hogy hazudtak! A baloldal a kommunista szellemi örökségéhez hűen mégis továbbra is hazugságokkal és csúsztatásokkal próbál hergelni. Dobrev Klára ma újra bizonyította ezt: a Facebook-oldalán közzétett sajtótájékoztatójában egyházakat ért fenyegető kijelentései a kommunizmus félelemkeltő légkörét idézik - írta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.
Soltész Miklós azt írta: "Tisztelt Képviselő/Elnök Asszony! A feltett kérdésére a válaszom egyszerű: 0."
Az államtitkár közölte: a gyermek sérthetetlen. Bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után - kegyelemnek ilyenkor helye nincs. Magyarországon a gyermek az első - írta.
"Éppen ezért fogadtuk el Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét, mi szigorítottuk a pedofíliára vonatkozó büntetőjogi szabályozást, létrehoztuk a pedofilnyilvántartást, és minden korábbinál erősebb családvédelmi törvényt vezettünk be, amelyet népszavazáson is megvédtünk" - írta.
"Tettük ezt úgy, hogy a magyar baloldal ezeket a döntéseket, intézkedéseket nem szavazta meg, nem támogatta, itthon és külföldön egyaránt támadta" - emelte ki.
"Felháborító, hogy a gyermekek védelmének ügyét politikai haszonszerzésre próbálják felhasználni, miközben, amikor kormányon voltak, semmit nem tettek, ezt követően pedig, amikor csak lehetett, következetesen akadályozták a szabályozás szigorítását" - olvasható Soltész Miklós bejegyzésében.
Kép: Soltész Miklós - MTI/Máthé Zoltán
