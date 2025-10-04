Rétvári Bence: Magyarország a legbiztonságosabb Európában

2025. október 4. 10:06

A déli határ lezárása, a rendőrségi létszám növelése és a szigorú szabályok bevezetése eredményezte, hogy Magyarország az európai országok közül a legbiztonságosabb - hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a polgári szalon pénteki, tapolcai rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, hogy az ajkai és tapolcai polgári szalon rendezvénysorozat keretében immár hagyományosan ősszel és tavasszal ismert közéleti személyiségeket hív meg beszélgetni.

A pénteki beszélgetőpartnere Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Hozzátette:a polgári szalon keretében zajló közéleti beszélgetéseknek a korán elkezdődő választási kampány ad különös jelentőséget.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Ipsos francia piac - és közvélemény-kutató méréseire hivatkozva kiemelte: Magyarország a szeptemberi felmérés szerint az első helyen van Európán belül közbiztonság szempontjából, azaz itt érzik magukat az emberek a legnagyobb biztonságban.

Arra a kérdésre, hogy hányan félnek attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozatává válnak, a válaszadók aránya Magyarországon 7 százalék, Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék, Belgiumban 33 százalék.

Hozzátette: ez is mutatja, hogy a magyarországi politika a közbiztonság szempontjából európai szinten is a legsikeresebb.

A déli határ lezárásával a migránsok által elkövetett bűncselekményeket ki tudtuk zárni, ezen túl a rendőrség megnövelt létszáma és a szigorú bűntető jogszabályok is hozzájárultak a biztonság növekedéséhez.

Rétvári Bence elmondta azt is, hogy egyre több német, holland választja lakóhelyéül a Dunakanyart vagy a Balaton-felvidéket.

Navracsics Tibor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a külföldiek letelepedése hoz magával számos megoldandó feladatot is. Mint mondta, a közszolgáltatások bővítésével és javításával igyekeznek színvonalas szolgáltatásokat biztosítani a Balaton környéki településeken.

Példaként említette a szolgálati lakás programot, melynek első lépése a közelmúltban egy szigligeti lakás átadása volt, ezt pedig csaknem 100 új lakás követi majd. A fejlesztések között kiemelte a 84-es út felújítását, az M8-as gyorsforgalmi úttá alakításának folytatását.

A sajtótájékoztatót követő beszélgetés során Rétvári Bence a digitális polgári körök jelentőségét emelte ki. Mint mondta, közösen megálljt lehet parancsolni a kampány során "az ellenzék részéről megfogalmazott rágalmaknak".

Navracsics Tibor az általa kezdeményezett etikai kódex jelentőségéről szólt, amely a kampány hangnemét hivatott etikus mederbe terelni.

A Tisza Pártról szólva Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy "csak a düh" beszél a párthoz kötődő emberekből, akik "lesöprik" a Fidesz-kormány által elért eredményeket.

Borítókép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára - MTI/Soós Lajos

MTI