Beneda Attila: már 2010-ben elkezdődött a kormány családbarát gondolkodása

2025. október 3. 19:08

Már 2010-ben elkezdődött az a fajta családbarát gondolkodás, amelyet azóta harminc féle támogatáson keresztül lehet vizsgálni és szemlélni - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családügyekért felelős helyettes államtitkára csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

Beneda Attila közölte, míg abban az időben a családtámogatások háromnegyede alanyi jogú volt, mostanra ezen intézkedések háromnegyede biztosítotti alapú.

Hozzátette, a kormány munkaalapú társadalmat épít, és munkához, biztosítotti jogviszonyhoz köti a támogatásokat, ugyanakkor fontos, hogy a családok minél jobb gazdasági körülmények között tudjanak működni.

Szerinte a négygyermekes édesanyák szja-mentességének bevezetése ebben a tekintetben egyfajta korszakváltást jelentett, szerdától pedig már a háromgyermekes anyák is részesülnek az adómentességből. Megjegyezte, a következő lépés a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének jövő évi elindítása lesz.

A helyettes államtitkár ismertette, a visszajelzések alapján a támogatás a családok számára "egy fantasztikus lehetőség". Kiemelte, csak az szja-mentességgel egy átlagbért kereső háromgyermekes édesanya havonta 109 ezer forint többletbevételre tehet szert, de ha ehhez hozzáadjuk a - a júliusban első ütemben megemelt, majd januárban második ütemben tovább emelkedő - családi adókedvezmény havi 198 ezer forintos összegét, akkor az anya családjának ez összességében több mint évi 3,5 millió forint pluszt jelent.

A helyettes államtitkár kiemelte, a kormány családbarát gondolkodásának megvalósításában az egyik első lépés volt a családi adózás bevezetése. Úgy fogalmazott, az országvezetés családokként és nem adóalanyokként tekint a magyar emberekre, ezért igyekeznek a családok egyedi élethelyzetéhez a lehető legrugalmasabb és legcélzottabb családtámogatási rendszert kiépíteni.

Beneda Attila ismertette, az szja-mentesség igénybevételére két lehetőség van: a jogosult jelezheti a munkáltatónál az igényét vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felületén is kérvényezheti az adómentességet.

Az adózás témáját érintő nemzeti konzultáció kapcsán elmondta, a kormány szerint a családok tudják a legjobban azt, hogy mikor mire van szükségük.

Rámutatott: akik több gyermeket vállalnak és nevelnek, a nemzet számára is nagyon fontos szolgálatot tesznek, hiszen a jövőnk azon múlik, hogy a gyermekek megszülessenek, és ha megszületnek, a neveltetésük és életkörülményeik a lehető legjobbak legyenek. Hozzátette, az szja-mentességek élethosszig szólnak, és lehetnek olyan családok, amelyekben akár az édesanya és a nagymama is igénybe vehetik az adómentességet.

A szerdai idősek világnapja kapcsán Beneda Attila elmondta, a kormány rögzítette, hogy a nyugdíjak értékállóak lesznek, ezért amennyivel "alulterveződött" az infláció, annyit egy összegben novemberben megkapnak a nyugdíjasok. Ez ebben az évben mintegy ötvenezer forintot jelent, de a harmincezer forintos élelmiszerutalványok kiosztása is zajlik, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is - mondta.

A Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában a helyettes államtitkár ismertette, a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége mintegy 250 ezer magyar anyát és így családot érint. Ez jól illeszkedik a kormány családpolitikájába, hiszen a családok megerősítése és az édesanyák kiemelt támogatása nagyon fontos szempont - hangsúlyozta Beneda Attila.

Családháló Alapítvány díjának átadásán Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának dísztermében 2025. szeptember 20-án. MTI/Hatházi Tamás

MTI