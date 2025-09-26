Patrióta siker Brüsszelben: Az uniós fejlesztési pénzek nem lehetnek politikai ideológiák játékszerei
Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága kedden szavazott az Európai Unió 2026-os költségvetéséről. A voksolás során sikerült megakadályozni, hogy a fejlesztési forrásokat a szélsőséges genderideológia kisajátítsa – erről számolt be közösségi oldalán Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő.
2025. szeptember 26. 06:34
Az uniós forrásoknak az embereket kell szolgálniuk, nem a genderideológiát
A politikus kiemelte: számos módosító javaslat próbálta volna „politikai bunkósbotként” felhasználni a gender- és LMBTQ-kérdéseket, amelyeknek semmi közük a fejlesztési pénzek céljához. „Ezek a források az európai embereket kell hogy szolgálják, nem pedig radikális ideológiai törekvéseket” – fogalmazott Hölvényi.
Célt ért a magyar kezdeményezés: az uniós fejlesztési együttműködés nem működhet tovább felelősségvállalás nélkül
A kereszténydemokrata képviselő fontos eredményként értékelte, hogy magyar kezdeményezésre elfogadták azt a javaslatot, amely a jövőben együttműködést csak olyan partnerországokkal tesz lehetővé, amelyek vállalják: visszafogadják az EU-ból kitoloncolt illegális migránsokat.
„Ez világos üzenet: az uniós fejlesztési együttműködés nem működhet tovább felelősségvállalás nélkül” – tette hozzá.
Hölvényi György hangsúlyozta: a Patrióták Európáért pártcsalád közös fellépésének köszönhetően sikerült megvédeni a költségvetést a politikai ideológiai nyomásgyakorlástól. Mint írta:
„Mi továbbra is kiállunk amellett, hogy a fejlesztési pénzek célja az európai emberek szolgálata legyen – ne pedig az egyre erőszakosabb, szélsőséges ideológiáké.”
Az előző héten az Európai Unió működéséről és a magyar érdekek érvényesítéséről beszélgettünk Bólya Boglárkával, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának, az Európai Unió szuverenista reformfolyamatának előmozdításáért felelős miniszteri biztosával. „Nem engedjük, hogy Brüsszel mondja meg, hogyan éljünk a saját hazánkban” – mondta az interjúban, amelyben a magyar szuverenitás védelmét, a jogállamisági vitákat, Orbán Viktor „körkörös Európa” modelljét, valamint a család- és kereszténydemokrata értékek szerepét is érintettük:
Nem engedjük, hogy Brüsszel mondja meg, hogyan éljünk a saját hazánkban - Bólya Boglárka a szuverenitás védelméről és az EU jövőjéről
Gerzsenyi Krisztián
