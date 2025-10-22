Hölvényi György: Kötelességünk fölszólalni a vallásüldözés minden formája ellen!

A nicaraguai rezsim – különösen a 2018-as tüntetések óta – rendszerszintű nyomást gyakorol az egyházakra. Több mint kétszáz papot és száz apácát börtönöztek be vagy kényszerítettek száműzetésbe, templomokat és egyházi intézményeket zártak be.
Megdöbbentő, hogy a legfrissebb adatok szerint közel ezer támadás érte a katolikus egyházat, és több tízezer vallási eseményt – köztük miséket és körmeneteket – tiltottak be.
Mi, közép-európai emberek jól ismerjük mit jelent, amikor az állam ellehetetleníti a szabad vallásgyakorlást, ezért nekünk külön kötelességünk fölszólalni a vallásüldözés minden formája ellen – írta a kereszténydemokrata politikus. Hangsúlyozta: az Európai Uniónak hűnek kell maradnia alapvető céljaihoz és értékeihez: minden rendelkezésére álló eszközzel védenie kell a vallásszabadságot – Nicaraguában és a világ bármely pontján.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
„A politika számomra nem hatalmi kérdés, hanem szolgálat – a lehetőség, hogy hitből és meggyőződésből tegyünk másokért” - vallja Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke, veszprémi önkormányzati képviselő, ifjúsági és egyházügyi tanácsnok. A Gondolának adott interjúban arról beszél, hogyan látja a fiatalok felelősségét a közéletben, miként újul meg az IKSZ, és miért tartja fontosnak, hogy a politika újra a közösségépítésről, a hitről és a hitelességről szóljon.
-
A Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26-a óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi. A ma kiadott hivatalos közlemény is megállapította: az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
-
Míg Észak- és Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben százával zártak be, adtak el vagy alakítottak át templomokat, addig Horvátországban és Magyarországon újak épültek - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Baranya megyei Szemelyen, a jelentős részben horvát nemzetiségűek által lakott község újonnan épülő kápolnájának alapkőletételén.