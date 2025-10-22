Soltész Miklós: Nem értenek meg bennünket Nyugat-Európában, amiért templomokat építünk

Míg Észak- és Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben százával zártak be, adtak el vagy alakítottak át templomokat, addig Horvátországban és Magyarországon újak épültek - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Baranya megyei Szemelyen, a jelentős részben horvát nemzetiségűek által lakott község újonnan épülő kápolnájának alapkőletételén.

A hit és a kereszténység szerepe egyre csökken Nyugat- és Észak-Európában, „a teremtett világgal szembeni cinikus ideológia” jellemző, s ebből érthetők az ottani háborús törekvések is

– mondta Soltész Miklós, hozzáfűzve, ezzel szemben Közép-Európában, a kontinens szívében, Magyarországon és Horvátországban „még tudják, mi az érték”.

Bár az Európai Unió országainak zászlajában a tizenkét csillag a Szűzanya csillagait szimbolizálja, csak Németországban az ezredforduló óta ötszáz templom veszítette el eredeti funkcióját, Franciaországban pedig 2030-ra a jelenleg működő templomok öt-tíz százaléka járhat így, míg a korábbi EU-tag Nagy-Britanniában harminc év alatt 940 templom jutott hasonló sorsra – figyelmeztetett a kereszténydemokrata politikus.

Rámutatott: a nyugat-európai jelenségek ellenére és azokkal szemben Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein mintegy négyezer templom újult meg és kétszáz épült a nemzeti kormányok alatt, Szemelyen pedig hamarosan a 201. fog állni a kabinet 55 millió forintos támogatásával, a horvát nemzetiségi önkormányzaton keresztül.

Az alapkőletétel dátumára utalva közölte: a katolikus naptárban ezen a napon van a boldoggá avatott utolsó magyar király, IV. Károly ünnepnapja. Az első világháború előtt Európában ő volt az egyetlen uralkodó, aki kiállt a békéért és XV. Benedek pápa békefelhívása mellett állt ki.

XVI. Benedek pápát idézve az államtitkár azt mondta IV. Károlyról, hogy „minden erejét a béke megteremtésére fordította, támadások és meg nem értettség árán is”, majd feltette a kérdést, vajon ma nem ugyanilyen időket élünk-e.

Nem értenek meg bennünket ma sem, amiért itt templomokat építünk, védjük gyermekeinket az őrülettel szemben és küzdünk a békességért, békéért

– jelentette ki Soltész Miklós, hangsúlyozva, hogy a kereszténységet, a hitet támogatva épül kápolna Szemelyen.

Kumli József, Szemely független polgármestere arról beszélt, hogy a templom nélküli faluban megépülő kápolna egy „jövőbe mutató, lelket formáló út” része, egyben az összetartozás, a hit és a remény szimbóluma.

Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint a beruházás üzenete az, hogy szemelyieknek van igazuk a kereszténységet egyre inkább háttérbe szorító nyugat-európaiakkal szemben, mert kitartanak a kereszténység, a hit és a falu mellett.

Sárosácz Mihály, a helyi horvát önkormányzat elnöke reményét fejezte ki, hogy a felépülő kápolnát a környező települések horvát és magyar hívei is látogatják majd.

Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja azt kívánta, hogy a több mint nyolcszáz éven át egy államalakulatban élő magyarok és horvátok az elmúlt évtizedeknek megfelelően a jövőben is legyenek egymás jó partnerei.

kdnp.hu/MTI