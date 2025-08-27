Rétvári Bence: Nagyon sikeres az iskolaőri szolgálat

Az iskolaőröknek évi kétszáz-háromszáz esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Ez mutatja, hogy az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír

2025. augusztus 27. 16:09

Nagyon sikeresnek nevezte az iskolaőri szolgálatot az elmúlt öt év tapasztalatai alapján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy szerdai budapesti szakmai rendezvényen. Rétvári Bence a 2020. szeptember 1-jén elindított programról kijelentette, „egy magára valamit adó országban” az iskola az egyik legbiztonságosabb hely; a tanárok, diákok ellen történt támadások miatt volt fontos ennek a speciális egységnek a létrehozása.

Mindenkinek a legfontosabb, hogy a gyermekét biztonságban tudja - hangsúlyozta az államtitkár. Elmondta: míg az első évben 498 intézmény vett részt a programban, mostanra 836-ra emelkedett ez a szám, miközben egyes helyeken a helyzet kedvező változása miatt egy idő után nem tartottak igényt erre a közreműködésre.

Az iskolaőröknek évi kétszáz-háromszáz esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Ez mutatja, hogy az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír

– tette hozzá Rétvári Bence. Kiemelte: nagyon sok munka van láthatólag abban, hogy ilyen sikeres legyen az iskolaőrség Magyarországon, szerteágazó képzéseket rendeztek a programban részt vevők számára, tudásukat rendszeresen aktualizálták.

Nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, hogy Európában nincs még egy állam, ahol olyan nagy mértékben éreznék magukat biztonságban, mint Magyarországon. Ezt nem varázsütésre, hanem számos intézkedés - köztük az iskolaőri hálózat megteremtése - révén sikerült elérni – mutatott rá a kereszténydemokrata politikus.

Ez egy misszió, egy nagyon fontos misszió - fogalmazott, és a siker egyik kulcsának azt nevezte, hogy

az iskolaőrök empátiával fordulnak mind a gyerekek, mind a pedagógusok felé.

A program sikerét emelte ki az eseményen Balogh János országos rendőrfőkapitány is, hangsúlyozva, hogy elenyésző számban fordulnak elő szakmaiatlan vagy más módon kifogásolható iskolaőri intézkedések.

Öt esztendővel ezelőtt, a magyar rendőrség második legfiatalabb szolgálati formájának elindításakor teljesen új, a szervezet számára nem minden tekintetben ismeretlen, de a hétköznapokban nem járt területre léptek – idézte föl a rendőrfőkapitány. Megjegyezte, „nem mindig szakmai alapon nyugvó kételyek” is megfogalmazódtak az iskolaőri rendszerrel és annak működésével kapcsolatban.

Az iskolaőr nem veszi át a pedagógusok szerepkörét, hanem az ő támaszukként, biztonsági garanciájukként működnek a jövőben is – fogalmazott Balogh János. Jelezte, mára kialakítottak egy olyan bérrendszert, ami a bérminimum fölé emelte az iskolaőrök fizetését, ezzel a legtöbb térségben versenyképes alternatívát kínálnak a rendvédelem terén.

Kép: kdnp.hu/MTI/Bruzák Noémi

kdnp.hu