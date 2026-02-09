Alapjogokért Központ: a baloldal a "választási csalás" mítoszát építi

Szerző: MTI

2026. február 9. 05:05

Az Alapjogokért Központ elemzői rámutatnak: a mostani mítoszépítésből kitűnik, hogy annak "sűrűsödési pontja" Magyar Péter év eleji megnyilvánulásai "alkotmányos puccsról, berepülő drónokról és önmerényletekről".

Az elmúlt időszakban a kutatási trendek a jobboldal erősödését jelzik, míg a Brüsszelnek való megfelelési vágy miatt a Tisza egyre inkább belebonyolódik az Ukrajnával, illetve az adóemelésekkel kapcsolatos hazugságaiba, és ezzel lejtmenetbe is került. Ezért a baloldal elkezdett építeni egy régi-új történetet, a "választási csalás" mítoszát - írta az Alapjogokért Központ vasárnap közzétett elemzésében.

Az elemzés szerint a "jogilag (is) teljesen vállalhatatlan kampány" előkészíti a magyarázatot a Tisza választási vereségére, mozgósítási keretet jelent az azt követő

zűrzavarkeltéshez, valamint "jogi" hivatkozási alap lehet majd Brüsszelnek a választási eredmények hivatalos megkérdőjelezéséhez

és a jelenleginél is intenzívebb nyomásgyakorláshoz.

Ezt azonban több hónapos dezinformációs kampány övezi, csak szeptember óta 172 tartalom jelent meg a baloldali nyilvánosságban "választási csalás" tematikájában, tehát átlagosan minden napra jutott több mint egy. "Választási szakértők", "civil szervezetek" és a Tisza részéről mindezek kifejtése és felfuttatása jelenleg is zajlik az elemzés szerint.

Az Alapjogokért Központ a "baloldali mítoszépítési projekt" kapcsán megjegyezte, hogy az minden jogi alapot nélkülöz, kiemelkedő hasonlóságokat mutat a korábbi választások előtt lezajlott hasonló kampányokkal, valamint épp azok valósítják meg, akik

valóban terveket gyártottak és gyártanak a jogállam lebontására.

A verseny kezdete előtt már hangoztatott "csalásvád" igazából arra enged következtetni, hogy az induló maga is alacsony valószínűséget lát a saját sikerére - írták az elemzésben.

Az Alapjogokért Központ kifejtette, a Tisza a jelek szerint előzetesen készülhet arra, hogy veresége esetén csalást kiáltva megtámadja a választás eredményét, ilyen módon megágyazva egy még intenzívebb uniós beavatkozásnak Magyarország ellen.

Az Európai Bizottság már kialakította és növekvő mértékben alkalmazza azokat a magyar alkotmányos identitást és a szubszidiaritás elvét is súlyosan sértő eszközöket, amelyekkel a "jogállamiság sérelmének" alaptalan vádjára hivatkozva szankcionálja az országot a szuverenitást védelmező kiállása miatt. Az eddigi tapasztalatok fényében prognosztizálható, hogy a Fidesz-KDNP újabb győzelme esetén ismét ezekhez, vagy még erőteljesebb módszerekhez nyúl majd a testület - fogalmaztak.

Az Alapjogokért Központ szerint a választási csalásra vonatkozó állítások azért is ellentmondásosak, mert éppen

azok terjesztik ezeket a vádakat, akik évek óta igazolható módon jogsértésekre készülnek

az Alaptörvény és a magyar közjogi rendszer megváltoztatása érdekében.

Magyar Péter maga is beszélt több közjogi méltóság azonnali, nyilvánvalóan jogszerűtlen menesztéséről, miközben a Tisza "szakértői" régóta szorgalmazzák az egyszerű többséggel történő alkotmányozást, a "jogállamiság felfüggesztését a jogállamiság helyreállítása érdekében", valamint a jogfolytonosság megtörésének szükségességét - írták.

Az elemzésben kifejtették: a látványos hazai és nemzetközi összehangoltság, a megszólaló szereplők szerteágazó háttere is arra enged következtetni, hogy

szisztematikusan szervezett, tudatos narratíva-építésről van szó,

amely egyetlen célt szolgál, a Tisza választási veresége esetére felkészülve a 2026-os országgyűlési választások eredményének előzetes delegitimálását, megkérdőjelezését.

A legendaépítés egyrészt már előre magyarázza a várható baloldali vereséget a felelősség hárításával, másrészt pedig zűrzavar keltésével megágyaz az eredmény megtámadásának, a választások legitimitása megkérdőjelezésének, és végső soron egy jóval fokozottabb brüsszeli beavatkozásnak - közölte az Alapjogokért Központ.

Brüsszel stratégiája Magyar Péter veresége esetére abból áll, hogy a

már előre felépített csalásmítoszra hivatkozva megkérdőjelezik a választás tisztaságát,

majd a saját vádjaikon felbuzdulva újabb és újabb eljárásokkal, szankciókkal gyakorolnak nyomást Magyarországra - tették hozzá.

"Nem tekinthetjük ezért veszélytelennek azt, ami történik. Hazánk a bizonytalan, folyamatosan változó világban régóta a béke szigete. Legyen szó bevándorlásról, háborúról vagy nagyhatalmi konfliktusokról, mindeddig képesek voltunk elkerülni a legnagyobb veszélyeket. Az a bizonytalanság, destabilizáció és viszály, amit a csalás mítoszának gátlástalan terjesztése eredményezhetne, azzal fenyegetne, hogy mindezeket az eredményeket fel kell adni" - fogalmaztak az elemzésben.

Az Alapjogokért Központ szerint további kockázatot jelent az a sajtóban megjelent hír, amely szerint a Tisza Párt

telefonos alkalmazásának regisztrált felhasználói között aktív bírók is megtalálhatók.

Aggasztónak nevezték a gyanút, amely szerint az elsöprő többségében tisztességes és valóban pártatlan bírói kar néhány tagja nem érzi magára nézve kötelezőnek az Alaptörvény rendelkezését, és a Tisza Párt javára elfogult ítélkezési tevékenységtől sem riadna vissza.

"Ez, és a jogellenes hatalomgyakorlásra vonatkozó baloldali tervek jelentenek valódi kockázatot Magyarország számára, nem a képzeletben létező választási csalás" - hangsúlyozták az elemzésben.

A magyar választási rendszer egy kipróbált, jól működő és jogi garanciákkal alaposan körülbástyázott gépezet.

Ezt ma már nem csupán a jogi szabályok és az elmúlt választásokon szerzett tapasztalatok, de az ellenzéki szavazatszámlálók is megerősíthetik.

Aki tehát, különösen a választás előtt, csalást emleget, arról nyilvánvaló, hogy szándéka nem a magyar demokrácia védelme, hanem a baloldal bármi áron, akár demokratikus legitimáció nélkül történő hatalomra juttatása - fogalmazott az Alapjogokért Központ.