Nagy Borbála új filmje Marseilleben debütál

Szerző: Gondola

2026. február 9. 15:47

Nagy Borbála filmje, a Mambo Maternica Török-Illyés Orsolya, Sipos Vera, Székely Rozália és Schmied Zoltán főszereplésével több premier előtti vetítésen is látható lesz.

Február 7-én debütált a Filmszemlén. Február 12-én a Toldi vetíti, ahol élő Tyúkól podcastfelvétel is készül a NANE Egyesület munkatársával, Dés Fannival. Február 18-án a Mammutban Gyárfás Dorka Almási Kittivel beszélget a vetítés után. Február 22-én Debrecenben, 25-én pedig Pécsett lesz látható a film, ahol az alkotókkal is találkozhat a közönség. Immár publikus, a március 30-án kezdődő Marseille Music & Cinema Festivalon lesz a nemzetközi premier. A Budapesten, Berlinben és Párizsban játszódó alkotás érzékenyen, mégis bátor hangon nyúl az anyaság, a gyerektelenség és a társadalmi elvárások közötti feszültséghez. Az NFI támogatásával készült koprodukció február 26-án kerül a mozikba a Budapest Film forgalmazásában.

Párizsban Adél (Török-Illyés Orsolya) nem kívánt terhességgel néz szembe. Budapesten Nóra (Sipos Vera) titkolja, hogy férjével (Schmied Zoltán) gyermeket akarnak örökbe fogadni. Berlinben Becky (Székely Rozália) szembesíti családját azzal, hogy egyedülálló anya akar lenni. A három, negyven körüli nő élete fordulóponthoz érkezik: mindössze egy nap alatt kell sorsfordító döntéseket hozniuk. Mindegyikük egy-egy kezdeti problémával küzd - legyen az meddőség, abortusz, vagy gyerekvállalás egyedül. A vélt megoldások azonban csak még több bonyodalomhoz vezetnek.

A film több helyen lesz látható premier előtt az országban. Február 7-én a Filmszemle versenyprogramjában debütált a Corvinban. Február 12-én 19 órakor a Toldi vetíti. A film után vendégünk lesz Dés Fanni, a NANE Egyesület munkatársa, akivel arról beszélgetünk, mennyi joga van ma egy nőnek ahhoz, hogy a saját testéről döntsön, és milyen elvárásai vannak a társadalomnak ezekkel a döntésekkel kapcsolatban. Ez a Tyúkól podcast második filmnézős, élő podcast adása is lesz egyben! Február 18-án a Cinema City Mammutban Gyárfás Dorka Almási Kittivel beszélget a 18:30 órakor kezdődő vetítés után.

Február 22-én 15:30 órakor Debrecenben a Filmszüreten lesz látható a Mambo Maternica. A vetítés után Nagy Borbála, Török-Illyés Orsolya, Sipos Vera és Székely Rozália várja a nézők kérdéseit. Végül február 25-én 18:30 órakor a pécsi Apolló moziban vetítik a filmet, ahol a közönség találkozhat Nagy Borbála rendezővel és Sipos Vera és Székely Rozália női főszereplőkkel.

Immár publikus a március 30-án kezdődő Marseille Music & Cinema Festivalon lesz a film nemzetközi premierje, ahol a versenyprogramban fut majd.

A fiatal filmes alkotásokra és a filmes zeneszerzésre összpontosító fesztivál művészeti koncepciója egyedülálló Európában. 1999-es indulása óta a hazai és nemzetközi szakemberek számára egyaránt kötelező eseménnyé nőtte ki magát, mércét állítva a vizuális médiában megjelenő zeneszerzés terén.

A Mambo Maternica arra hív, hogy beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek sokszor kimondatlanok maradnak. Mennyire a sajátunk a döntés az anyaságról? Hogyan hatnak ránk a társadalmi elvárások és a testünk változásai? Milyen bűntudatok, félelmek vagy vágyak formálják ezeket a döntéseket? A film üzenete az, hogy nem vagyunk egyedül a dilemmáinkkal. Emberi, érzelmileg árnyalt történetei teret adnak annak, hogy elinduljon egy nyíltabb, őszintébb közösségi párbeszéd.

Mambo Maternica rendezője és forgatókönyvírója Nagy Borbála, operatőre Moritz Friese, producere Iványi Petra és Margarita Amineva-Jester, co-producerei Julie Paratian (Franciaország), és Daria Wichmann (Németország), vágója Dunai László, látványtervezője Melicher Gréta, jelmeztervezője Bognár Hajnalka. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Lupa Pictures gyártásában, a Sister Productions, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin és a Voices Films koprodukciójában valósul meg. A film 2026. február 26-án kerül a hazai mozikba a Budapest Film forgalmazásában.