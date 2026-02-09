Miért nem szereti a Tisza Párt a nyugdíjasokat?

Szerző: Békés János

2026. február 9. 17:04

Ismerős a mondás, ha valaminek négy lába, farka meg bajusza van, ráadásul nyávog, az bizonyára macska. Ugyanígy igaz az az állítás is, hogy ha egy párt nyilvánosságra került állásfoglalásaiban folyamatosan a nyugdíjasokat támadja, akkor azzal a párttal a nyugdíjasok bizony nem járnának jól.

Mihályi Péter baloldali közgazdász a Republikon Intézet által szervezett időspolitikai konferencián meglepő (?) kijelentéseket tett, amiről baloldali közgazdász a Republikon Intézet által szervezett időspolitikai konferencián meglepő (?) kijelentéseket tett, amiről videófelvétel is készült . Mihályi nyíltan és egyértelműen a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése mellett érvelt, egész pontosan azt mondta, hogy

• a plusznyugdíjaknak nincs elvi alapjuk,

• a nyugdíjrendszerre nem mehet „minden pénz”,

• a jelenlegi rendszert „korrigálni kell”,

ami szerinte szükségessé teszi ezen juttatások megszüntetését.

A közgazdász azt is mondta, hogy a társadalommal „meg kell értetni az igazságot”, és szerinte a közvélemény is tisztában van azzal (!), hogy a 13. és 14. havi nyugdíjnak nincs szilárd szakpolitikai megalapozottsága. Sőt,

Mihályi kerek-perec kijelenti: „Ezt el kell törölni.”

Magyar Péter pártelnök a korábbi barátnőjével, Emlékezetes, hogy magapártelnök a korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel folytatott beszélgetésen a dehonesztáló „nyugdíjaskommandó” kifejezéssel illeti a saját tüntetésén részt vevő idősebbeket – egész hasonlóan az előző választási kampányban bőszen „far-hát kommandózó” Jobbikhoz. A felvétel nyilvánosságra kerülése után a pártelnök szokása szerint nem kért bocsánatot, inkább terelésbe és mások hibáztatásába kezdett.

A párt egyik legfontosabb tanácsadója és bizalmasa, Raskó György is osztja Magyar Péter szépkorúakkal szembeni ellenérzését.

Amikor a Heti Válasz podcastjének műsorvezetője Raskóval beszélgetve egy év eleji adásban a Tisza elnökére utalva azt mondta, hogy „ő sem szereti az időseket”, az agrár-nagyvállalkozó helyeslően megismételte ezt az állítást. A legnagyobb felháborodást azonban az ismert zöldbáró azzal keltette, amikor a Facebook-oldalán a Tisza számára előnyös jelenségként értekezett az idősek haláláról. A később eltávolított bejegyzésben azt írta: a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók” (értsd: elhaláloznak). Raskó György egy másik posztjában úgy fogalmazott: „Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van” – amivel a nyugdíjasok mellett a kormánypártok szimpatizánsait is megpróbálta megalázni. A zöldbáró emellett a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit , többek közt az árrésstopot és a rezsicsökkentést is folyamatosan bírálja.

Hasonló szellemben nyilatkozott a Magyar Péterékhez szintén szorosan kötődő – állítólag a programírásban is részt vevő – Petschnig Mária Zita közgazdász is. Ő tavaly a belvárosi Szabadegyetem február 4-i rendezvényén arról beszélt, hogy a 13. havi nyugdíj eltörlése indokolt lenne, és előadásában ironikus hangnemben bírálta a kormány ezzel kapcsolatos intézkedéseit, folyamatosan szembeállítva azokat Brüsszel és a hozzáértő (értsd: baloldali) közgazdászok véleményével.

Simonovits András közgazdász pedig A magát szintén a Tisza Párt köreihez sorolóközgazdász pedig az ATV műsorában azt fejtegette , hogy

a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot. Egy másik interjúban arról beszélt: a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

Gútasi Gábor is, aki a saját elmondása szerint részt vett a szerbiai Otpor! mozgalom tüntetéseiben, amelyet radikális, anarchisztikus módszerekkel jellemeznek. Az ő álláspontjáról a Tiszához kötődő Discord-csoportokból olyan információk szivárogtak ki, miszerint a 13. havi nyugdíjat teljes egészsében meg kellene szüntetni, és az így felszabaduló forrásokat más állami kiadásokra csoportosítani. programírói eszmecserék fontos résztvevője az ais, aki a saját elmondása szerint részt vett a szerbiai Otpor! mozgalom tüntetéseiben, amelyet radikális, anarchisztikus módszerekkel jellemeznek. Az ő álláspontjáról a Tiszához kötődő Discord-csoportokból olyan információk szivárogtak ki, miszerint a 13. havi nyugdíjat teljes egészsében meg kellene szüntetni, és az így felszabaduló forrásokat más állami kiadásokra csoportosítani.

Ezt tehát egy olyan aktivista írta le, aki a jövőben parlamenti képviselőként is megjelenhet a párt színeiben!

Az említett Discort-csoportban egyébként, amelynek a pártelnök és persze a nagy hatalmú moderátorok is a tagjai, sokan vannak hasonló véleményen. A hozzászólók egy része a 13. havi nyugdíj, a nyugdíjprémium és a Nők40 program eltörlését javasolja, „gazdasági fenntarthatóságra” és „költségvetési kényszerekre” hivatkozva (honnét ismerősek ezek a magyarázatok, talán a Gyurcsány-érából?).

A Tisza Párt szakértői által készített 1300 milliárd forintos megszorítócsomagból az is kiderül, hogy Magyar Péterék 20 százalékos özvegyinyugdíj-adó bevezetését tervezhetik, emellett privatizálnák a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Lehetséges magyarázatok

Csupán ketten 60 év felettiek, ám feltehetően Gajdos László, a nyíregyházi állatkert igazgatója és Rost Andrea operaénekes is csak az ismertsége miatt kapta meg a jelöltséget. Az ismert adatok alapján 63 éves kor felett már senki nem kapott lehetőséget Magyar Péteréktől.

A jelöltek közül öten vannak a 30-as éveikben, s szerepel köztük 21 éves tanuló is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as számú egyéni választókerületében induló Kovács Hunor még az iskolapadot koptatja a bemutatkozó szövege szerint. Ráadásul a fennmaradó 68 jelölt közül, akinek nem publikus az életkora, számos további olyan személy van, aki az arcképe alapján a 20-as éveiben járhat.