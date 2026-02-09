Benzinkút lángolt Nagyatádon

Szerző: MTI, Gondola

2026. február 9. 12:36

A lángok hétfő reggel csaptak fel a töltőállomás épületében, a tűzoltóknak különös figyelmet kellett fordítaniuk az oltás során a tetőn található napelemekre.

Tűz ütött ki hétfő reggel egy benzinkút épületében Nagyatádon. A Berzencei útra a helyi tűzoltókat riasztották – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése nyomán az Index. A helyszínre érkező tűzoltók sugárfedezetet biztosítva, légzőkészülékben vonultak be az épületbe, és három vízsugárral oltották el a lángokat. Az épület tetején elhelyezett napelemek miatt különös óvatossággal kellett eljárniuk.

A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult a helyszínre, hogy segítséget nyújtson az oltásban.