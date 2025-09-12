Szívszorító tragédia: az Egyesült Államokban meggyilkolt lánya temetésére sem engedték ki az apát Ukrajnából

Egy ukrán apa nem vehetett részt a háború elől az Egyesült Államokba menekült, és ott meggyilkolt lánya temetésén, miután az ukrán hatóságok a hadiállapot miatt megtiltották számára az ország elhagyását. A tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kegyetlen következményekkel jár a háborús jogrend a hétköznapi családok életében.

2025. szeptember 12. 15:27

A brit Daily Mail beszámolója szerint a 23 éves Irina Zaruckát augusztus végén gyilkolták meg az amerikai Észak-Karolina állam egyik vasútállomásán, Charlotte városában. A helyi rendőrség rövid időn belül letartóztatta a feltételezett elkövetőt.

A háború elől menekülve Irina három éve költözött az Egyesült Államokba édesanyjával és testvéreivel, hogy új életet kezdjenek. Édesapja, a kijevi építőmunkásként dolgozó Sztanyiszlav Zaruckij azonban a háború miatt nem tarthatott velük: a hadiállapot értelmében ugyanis a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak szinte semmilyen körülmények között nem hagyhatják el az országot.

Amikor lánya tragikus haláláról értesült, Sztanyiszlav mindent megtett, hogy kijusson a temetésre. Kérelmét azonban elutasították, mert a hatályos szabályozás nem engedélyezi a kiutazást családtag külföldi temetése miatt sem. Így a gyászoló apa otthon maradt, míg felesége és gyermekei az Egyesült Államokban vettek búcsút a fiatal nőtől.

A Strana.today beszámolója szerint Irina Zarucka a kijevi Szinergia Főiskolán végzett művészet és restaurálás szakon. Családja nekrológjában tehetséges, érzékeny művészként emlékezett rá, akinek élete tele volt tervekkel és álmokkal.

A tragédia nyomán sokan kérdőjelezik meg, hogy a hadiállapot szigorú szabályai nem csupán a katonai célokat szolgálják, hanem sokszor kegyetlen módon szakítanak szét családokat a legnehezebb pillanatokban is.

