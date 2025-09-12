Szívszorító tragédia: az Egyesült Államokban meggyilkolt lánya temetésére sem engedték ki az apát Ukrajnából
Egy ukrán apa nem vehetett részt a háború elől az Egyesült Államokba menekült, és ott meggyilkolt lánya temetésén, miután az ukrán hatóságok a hadiállapot miatt megtiltották számára az ország elhagyását. A tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kegyetlen következményekkel jár a háborús jogrend a hétköznapi családok életében.
2025. szeptember 12. 15:27
A brit Daily Mail beszámolója szerint a 23 éves Irina Zaruckát augusztus végén gyilkolták meg az amerikai Észak-Karolina állam egyik vasútállomásán, Charlotte városában. A helyi rendőrség rövid időn belül letartóztatta a feltételezett elkövetőt.
 
A háború elől menekülve Irina három éve költözött az Egyesült Államokba édesanyjával és testvéreivel, hogy új életet kezdjenek. Édesapja, a kijevi építőmunkásként dolgozó Sztanyiszlav Zaruckij azonban a háború miatt nem tarthatott velük: a hadiállapot értelmében ugyanis a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak szinte semmilyen körülmények között nem hagyhatják el az országot.
 
Amikor lánya tragikus haláláról értesült, Sztanyiszlav mindent megtett, hogy kijusson a temetésre. Kérelmét azonban elutasították, mert a hatályos szabályozás nem engedélyezi a kiutazást családtag külföldi temetése miatt sem. Így a gyászoló apa otthon maradt, míg felesége és gyermekei az Egyesült Államokban vettek búcsút a fiatal nőtől.
 
A Strana.today beszámolója szerint Irina Zarucka a kijevi Szinergia Főiskolán végzett művészet és restaurálás szakon. Családja nekrológjában tehetséges, érzékeny művészként emlékezett rá, akinek élete tele volt tervekkel és álmokkal.
 
A tragédia nyomán sokan kérdőjelezik meg, hogy a hadiállapot szigorú szabályai nem csupán a katonai célokat szolgálják, hanem sokszor kegyetlen módon szakítanak szét családokat a legnehezebb pillanatokban is.
GK
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó