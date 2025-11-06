Navracsics Tibor: Magyarország jól fekteti be az európai uniós forrásokat

Szerző: MTI

2025. november 6. 13:37

Magyarország jól fekteti be az európai uniós forrásokat, a 2014-2020 közötti pénzügyi időszakban mintegy 56 ezer projekt valósult meg, ami jelentős hozzájárulás volt a magyar gazdasághoz - hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtökön Hajdúszoboszlón, a Lurkó Óvoda átadásakor.

Navracsics Tibor ezért is érthetetlennek nevezte, miért köti az unió a források utalását különféle jogállamisági és más feltételekhez, amikor azokat nem politikusok, hanem a magyar állampolgárok használják fel.

A tárcavezető Hajdú-Bihar vármegyét, Debrecent és térségét, benne Hajdúszoboszlót a magyar gazdaságfejlesztés fontos oszlopának nevezte, amelynek felemelésében az ott élők is elszántak, "a kormány pedig örömmel ad ehhez segítséget".