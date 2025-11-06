Leomlott az egri vár Föld-bástyájának fala - lezárták a várfalsétányt

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 6. 13:05

Csütörtök hajnalban leomlott az egri vár Föld-bástyájának egy része, ezért a hatóságok lezárták a várfalsétányt. A város és a Dobó István Vármúzeum közösen dolgozik a károk elhárításán és a helyreállítás mielőbbi megkezdésén.

Leomlott az egri várban a Föld-bástya külső köpenyfalának egy része csütörtök hajnalban, ezért biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták - közölte a város polgármestere.

Vágner Ákos hangsúlyozta: megkezdődött az érintett terület biztosítása, a vár vagyonkezeléséért felelős Dobó István Vármúzeummal közösen dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A múzeum a falomlást követően haladéktalanul intézkedett, Eger önkormányzata pedig szakmai támogatással segíti a helyreállítás folyamatát.

A vár állagmegóvása és fejlesztése jelenleg is folyamatban van, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavalyi döntése értelmében 1 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a beruházás-sorozat első ütemének megvalósítására - írta a polgármester.

A támogatás célja a hatóság által előírt, sürgős állagvédelmi beavatkozások megkezdése. Ezek közé tartozik többek között a Tömlöc-bástya helyreállításának előkészítése, valamint a Föld-bástya tervfelülvizsgálatának és helyreállításának megtervezése is - tájékoztatott.