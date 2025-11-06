Fagyveszély! A Magyar Víziközmű Szövetség figyelmeztet: most kell téliesíteni a vízmérőt, különben drága károk jöhetnek

Szerző: Gondola/MTI

Hamarosan érkezik a hűvösebb idő, így érdemes elkezdeni téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket - hívta fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség.

Mint írták, a télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése - és mihamarabbi észlelése - végett.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése, ugyanakkor a kevésbé védett helyen - pincében, falon kívül - lévő vezetékszakaszokat is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak - sorolták.

Hozzátették, hogy amikor az idő - a nagy hideg után - enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt: amennyiben akkor is forog a csillagkereke, ha nem nyitják meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell.

Arra is figyelmeztettek, hogy minden, a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett vízelfolyás a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget.