Európa-liga: Ferencváros-Ludogorec - 53. perc: 2:0

Szerző: MTI/Molnár Pál

2025. november 6. 20:53

A Fradi egyértelműen jobb, ám nehezen tud helyzetet kialakítani. A gólt nem gólhelyzetből szereztük. Pesic ennél nagyobb helyzeteket ügyetlenkedett el.

58. perc: Dibusz nagyot véd.

55. perc: Vidal a kapu fölé bikázza a labdát.

52. perc: Kavarodából Cadu a hálóba vágta a labdát: 2:0

50. perc: Cacu, ahelyett, hogy a hálóba rúgta volna a labdát, leadta Yusufnak - utóbbi elrontotta és sárga lapot kapott. Cadu gyerekes hibája hatalmas helyzetben.

Félidőben Keita helyett Tóth Alex jött be.

48. perc: Makreckis megszerzi, majd bambán eladja a labdát. Ugyanezt teszi Cadu.

41. perc: Labdát szerzünk a közzéppályán, előrevágjuk, Yusuf berúgja: - varozással elveszik a gólt (lest láttak).

39. perc: Elméláztak a bolgárok, de kihagytuk a helyzetet.

31. perc: Yusuf egy beadást az ötös sarkára fejel, onnan Kanichowsky a felső lécről a hálóba rúgja: 1:0

30. perc: Zachariassen ígéretes helyzetben fölé fejel.

23. perc: Pesic az első Fradi-helyzetet elrontja: gyerekes ügyetlenséggel a kapus kezébe gurít.

20. Szalai eladja a labdát, Keita hárít - srga lap árán.

19. Yusuf emelését a kapus fogja.

17. Újabb szögletet rúgunk,

9. perc: szögletet rúgunk. Majd még két szögletet.

7. perc: Ludogorec-helyzet, a lövés mellé száll.

Aleksandar Pesic és Yusuf Bamidele alkotja a házigazda Ferencváros támadó duóját a bolgár Ludogorec ellen csütörtök este sorra kerülő Európa-liga alapszakasz-mérkőzésen.

Robbie Keane, a zöld-fehérek ír vezetőedzője a sérüléssel bajlódó Stefan Gartenmann helyett Szalai Gábornak szavazott bizalmat, aki mellett Toon Raemaekers és Ibrahim Cissé játszik majd a vendéglátók védelmében.

A középpálya jobb oldalán Cebrails Makreckis, a bal szélen pedig Cadu segíti a támadások építését, míg középen Naby Keita, Gabi Kanichowsky és Kristoff Zachariassen szűr a razgradiak elleni negyedik fordulós meccsen.

A magyar válogatott támadója, a Fizz Liga góllövőlistáját vezető Varga Barnabás ezúttal nem kezd, a csatárok feladatait Pesic és Yusuf látja el.

A mérkőzés 21 órakor kezdődik, a játékvezető a svéd Mohammed Al-Hakim lesz, a találkozót pedig az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.

A Ferencváros kezdőcsapata:

Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Keita, Kanichowsky, Zachariassen, Cadu - Pesic, Yusuf

Borítókép: Budapest, 2025. október 22. A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Sportközpontban 2025. október 22-én. A csapat másnap az osztrák Red Bull Salzburg vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. MTI/Bodnár Boglárka

Utoljára frissítve: 2025. november 6. 22:06