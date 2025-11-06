Soltész Miklós: az oktatási intézmények fejlesztése segít a nevelés stabil alapjainak megteremtésében

Szerző: MTI

2025. november 6. 12:38

A neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések azt szolgálják, hogy a gyermekek katolikus, nemzeti nevelést kapjanak, és szeressék a várost, ahol élnek és tanulnak - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Győrben, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tornacsarnokának alapkőletétele alkalmából tartott beszédében.

Soltész Miklós kiemelete: egy olyan városban, ahol fejlett a tudomány és az ipar, és magas színvonalú a sport, szükség van kiművelt, képzett és a települést szerető fiatalokra, gyermekekre.

Hozzátette: ezt az alapot a gyermekek a katolikus nevelésben megkapják, ha pedig elkészül a sportcsarnok, akkor a sportutánpótlás is biztosítva lesz a városban.

Soltész Miklós beszélt arról is, hogy a terület adottságai miatt új alapozási technológiára, úgynevezett mikroalapok elhelyezésére van szükség, ez a munka pedig komoly kihívást jelent.

Felidézte: a közelmúltban megtörtént a leendő sportcsarnok iskolájának és óvodájának felújítása is.

Veres András megyéspüspök arról beszélt, hogy bár a mai világban a test fejlesztése és karbantartása nagyobb szerephez jut, a lélek ápolása és gondozása ugyanolyan fontos feladat.

A hárommilliárd forintból megvalósuló sportcsarnok várhatóan a jövő év végére készül el. A csarnok három normál méretű kosárlabdapályára is felosztható lesz. A küzdőtér alkalmas lesz kosárlabdaversenyek megrendezésére, 3-400 fős mobillelátóval szerelik majd fel.

Iskolai rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz a létesítmény, a terem maximum ezer ember befogadására lesz alkalmas.