A Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák ellen

Szerző: MTI; Gondola

2026. január 10. 12:05

Az Európai Unió vezetősége ahol tud, ott árt a kontinens embereinek: most a gazdákat rogyasztotta le. Miközben a tengerentúlról a selejt termékeket engedi be, az uniós termelőket szigorú követelményekkel sanyargatja.

Vajon a korrupt brüsszeli szélsőség hogyan fogja ellenőrizni, hogy a Dél-Amerikából importált uborkák görbülete megfelel-e az EU-előíráoknak? Miközben kontinensünk gazdáit abszurd előírásokkal terrorizálja a szellemileg lepukkant bagázs, a tengerentúlról a selejt is beömölhet az unió piacára. Vajon mivel tették érdekeltté ezeket a rém politikusokat a hitvány döntésükben?

A brüsszeli Mercosur-megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és agrárium ellen - írta az agrárminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Nagy István hozzátette, a megállapodás azért káros az európai gazdáknak, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, így versenyhátrányba kerülnek.

wikipedia

Csökkennek a felvásárlási árak,

veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek és nő az importfüggőség.

A poszthoz tartozó videóban Nagy István kiemelte, Brüsszelnek továbbra sem fontosak a gazdák és az európai agrárium jövője.

Jelezte ugyanakkor, hogy a magyar álláspont világos.

Elutasítanak minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti. Az EU-Mercosur megegyezés, Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi paktuma, és az uniós agrártámogatások csökkentése

az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti.

"A mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része.

mercosur

Magyar és francia gazdák egy frontban: párizsi tüntetés a Mercosur-rögeszme ellen - youtube

Kiállunk a gazdák mellett, mert a megélhetésüket és az európai élelmezésbiztonságot nem kockáztathatjuk. Nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az

élelmiszer-önellátásunka és szuverenitásunkat meg kell őriznünk.

És ebből sem engedhetünk!" - jelentette ki a miniszter.

Kép: agroinform.hu