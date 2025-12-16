Aki a Tiszára szavaz, az az aranybudira szavaz

Szerző: Molnár Pál

2025. december 16. 16:06

Az aranybudi fényesen jelképezi egy politikusi garnitúra erkölcsiségét. Trónolhatnak azok Brüsszelben vagy Kijevben - elfordítjuk a fejünket. Budapesttől talán távol kellene tartanunk őket.

A szélsőséges Manfred Weber, az Európai Parlament tagja, néppárti frakcióvezető még egy májusi sajtótájékoztatón lelkendezett fülig érő szájjal: nagyon örül annak, hogy Magyar Péter pártja aláírásgyűjtő akcióval támogatta Ukrajna gyorsított eljárásban történő európai uniós tagfelvételét.

Kiket akar a Tisza az Unióban látni?

Maga az ukrán korrupcióellenes ügynökség közölt fényképeket arról, hogy a kijevi „elit” személyeinél tartott házkutatásokon eredeti amerikai banki csomagolásban feszülő dollárkötegeket leltek. A Die Welt német lap szerint a pénzkötegeket az ukrán állami csatornákon juttatták a korrumpált figurákhoz.

Kell-e jobb állam az Unióba?

Már-már abszurd színdarabba illene, hogy Timur Mindics üzletember, bizonyos Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa otthonában - ahol még 2021-ben Zelenszkij születésnapján dorbézoltak - arany vécé is ragyog.

Felszikrázik a látomás: telefontolvaj trónol aranybudin…

A magasra jutottak a háborúban is luxuséletet élnek, miközben hazaszerető fiatalok a fronton pusztulnak el – vonhatjuk le a fájó következtetést.

A Tisza az aranybudin pöffeszkedőket akarja az Európai Unión belülre húzni, méghozzá gyorsított eljárásban.

Hasonló a hasonlónak örül – gondolhatnánk.

De ha föltennénk a kérdést: ugyan ésszerű-e korrupt struktúrákat az Európai Unión belül látni, még egy hatodikos nebuló is átlátná: nem. Akik mégis erőltetik, azok valahogyan érdekeltté váltak a folyamatban. Ott, Brüsszelben.

Budapesten más észjárások hatnak

Hiszen lehet-e eszmeileg szilárdabb annál, aki pár éve még Orbán Viktor beszédeiért rajongott, vörösre tapsolta a tenyerét a miniszterelnök érvelését hallgatva, most pedig platószónokként rikácsol a hazaszerető kormányfő ellen?

Ilyen erkölcsi világítótorony száz aranybudival sem lenne messzebbre fénylő.

Ugyanakkor politikailag széles perspektívát nyit az aranybudi jelképisége. Aki aranybudin trónoló szövetségeseket választ, az előtt messzire futnak a távlatok. Az előtt új és újabb dimenziók vibrálnak fel.

Érthető, ha egy einstandolt zsebtelefont a Dunába dobó, majd mentelmi jog mögé bújó oroszlánszívű legény az aranybudiban látja meg a káprázatos jövő ígéretét.

Induljon el felé.

Taps-orkán fogja kísérni.