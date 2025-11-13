VB-selejtező: Örményország-Magyarország - 0:1

Szerző: Molnár Pál/M4sport/MTI

A második félidőben magunkra húztuk az örményeket. Hatalmas szerencsével nyertünk. Nagy Zsolt az utolsó percben szinte gólpasszt adott az örményeknek. Nem szabad újra a válogatottba tenni.

94. perc: nagy Zsolt gyerekes ügyetlenséggel átadja a labdát az örményeknek, majdnem gólt rúgtak. Nagy Zsoltot ki kell hagyni a keretből.

93. perc: Szoboszlai fölé durrant egy szabadrúgást.

86. Kerkez le, Nagy Zsolt be.

81. perc: Tóth Alex eladta a labdát,az örmények ziccerbe kerültek, mellé lőtték.

77. perc: Tóth Alex ziccert hagy ki: mellé rúgja 12 méterről.

70. perc: Sallai helyett Tóth Alex jön be. Vitális is a pályán Styles helyett. Jó cserék!

69. perc: Nego megint eladja a labdát a mi térfelünkön.

67. perc: Lukács indítását Szoboszlai nem éri el.

64. perc: Örmény lövés, fölé.

61. perc: Szoboszlai elől kirúgják ziccerben.

60. perc: Végre lecseréli Bollát Rossi: Lukács jön be.

57. perc: Szalai 20 méterre a kapunktól adja el a labdát.

54. perc: Két beadásunkat is lehúzza a kapus.

51. perc: Ranos felborítja Szoboszlait, a meccs első sárga lapját kapja.

50. perc: Sallai a mi térfelünkön az ellenfélnek adja a labdát.

47. perc: Kétballábas labdakihozatalunkat az örmények lekapcsolják, de nem tudnak helyzetbe kerülni.

Félidőben nincs csere.

43. perc: Bolla már sokadszor ügyetlenül eladja a labdát, mielőbb le kell cserélni.

40. perc: Schäfer ügyetlenül kihagy egy helyzetet, a kapusba gurítja a labdát.

33. perc: Szoboszlai beadását Varga a hálóba fejeli: 0:1

31. perc: Bolla a beadott labda alá szalad.

30. perc: Most Kerkez adja el a labdát.

25. perc: Nego megint eladta a labdát, az örmények helyzetbe jutottak. Lövésük levágódott. Negót le kellene cserélni.

23. perc: Nego eladja a labdát, nincs formában.

16. perc: Bolla eladja a labdát, nagyon gyengén játszik.

10. perc: Első szögletünk.

4. perc: Schäfer elügyetlenkedett egy helyzetet.

2. perc: Bolla 10 méterről kapásból ballal fölé rúgta - helyzet volt, Bolla nem tudott koncentrálni.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy helyen változtatott a Portugália otthonában játszott 2–2-s döntetlen során látott kezdő tizenegyhez képest az Örményország elleni világbajnoki selejtezőre: a sérülés miatt kikerülő Tóth Balázs helyett Dibusz Dénes védi a nemzeti csapat kapuját Jerevánban.

A mieink.

Az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőt 18 órától az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

A Blackburn bajnokiján elszenvedett térdsérülése után a válogatott keretéből kikerülő Tóth Balázs helyett az októberi mérkőzéseket kihagyó Dibusz Dénes fog állni a nemzeti csapat kapujában – a Ferencváros kapusa az írek elleni, dublini mérkőzést követően tagja ismét Marco Rossi kezdőcsapatának.

A védelmet a lisszaboni 2–2-es döntetlenhez hasonlóan ismét Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos fogja alkotni. A középpályán sem lesz változás, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és Schäfer András is mérföldkőhöz érkezik, előbbi 60., utóbbi 40. alkalommal húzza magára a címeres mezt, a sor harmadik tagjaként a West Bromwichnál futballozó Callum Styles zsinórban az ötödik vb-selejtezőn is kezdőként léphet pályára.

A támadósor sem rejteget meglepetéseket, Bolla Bendegúz és Sallai Roland a széleken, Varga Barnabás középen rohamozhat.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz Dénes – Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila, Kerkez Milos – Schäfer András, Callum Styles – Szoboszlai Dominik – Bolla Bendegúz, Varga Barnabás, Sallai Roland



Cserék: Demjén (K), Szappanos (K), Osváth, Balogh, Dárdai M., Csongvai, Vitális, Nagy Zs., Tóth A., Gruber, Lukács, Redzic

Az örmény labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Henri Avagyan – Erik Pilojan, Szergej Muradjan, Sztyopa Mkrtcsjan, Najair Tiknizjan – Kamo Hovhanniszjan, Karen Muradjan, Eduard Szpertszjan – Edgar Szevikjan, Grant-Leon Ranos, Zsirajr Sagojan

Cserék: Csancsarevics (K), Beglarjan (K), Harutyunyan, Nalbandjan, Szerobjan, N. Grigorjan, Manveljan, Elojan, Agasarjan, E. Grigorjan, Tarakcsjan, Bandikjan

