Civilek követelik, hogy a kormány védje meg hazánk GMO-mentességét

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 24. 11:05

Magyar civilik lépnek fel az Európai Unió alattomos kísérlete ellen, amellyel az EU génkezelt mezőgazdasági termékeket próbál beügyeskedni a kontinensre, veszélyeztetve az európai emberek egészségét.

Három természetvédő civil a Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO-mentességét, és forduljon az Európai Unió Bíróságához az új génkezelési technikák (NGT) deregulációjával szemben - közölte az MTI-vel az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) csütörtökön.

A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenné a jelenlegi GMO-engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott.

Az új uniós szabályozás két kategóriába sorolja az új génkezelési technikával létrehozott növényeket. A hagyományos nemesítéssel egyenértékű,

"enyhe" génszerkesztéssel létrehozott növények

(NGT-1) mentesülnek a szigorú GMO-szabályozás alól, míg az NGT-2 kategóriában lévőkre továbbra is a szigorú szabályok vonatkoznak.

A civil szervezetek szerint az új szabályozás

gyengítené a fogyasztói jelölést és a nyomonkövethetőséget,

miközben az NGT-1 kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna.

Ez szerintük nemcsak fogyasztóvédelmi, hanem más kockázatokat is felvet.

A biogazdálkodók számára különösen súlyos következményekkel járhat, mivel az ökológiai termelésben az NGT-k használata továbbra sem megengedett, miközben a gyengülő jelölés és nyomonkövethetőség miatt

nehezebben tudnák igazolni, hogy termékeik nem génmódosítottak.

A közleményben Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége kiemelte: a GMO-mentes mezőgazdaság fenntartása Magyarország több évtizedes vállalása, amelyet az Alaptörvény is rögzít. Magyarországnak ki kell állnia amellett, hogy

a génmódosított növények ne kerülhessenek jelölés és megfelelő kockázatértékelés nélkül a földekre és az élelmiszerláncba.

A szervezetek arra is emlékeztetnek, hogy Magyarország az áprilisi EU tanácsi szavazáson Ausztriával, Horvátországgal, Romániával, a Felvidékkel és Szlovéniával együtt nemet mondott az NGT-rendeletre. Álláspontjuk szerint

ezek az országok természetes szövetségesei lehetnek Magyarországnak

egy közös jogi fellépésben.

A három szervezet arra kéri a magyar kormányt, hogy kezdeményezzen egyeztetést a jogszabályt ellenző tagállamokkal, és forduljon az Európai Unió Bíróságához az NGT-szabályozással szemben.

Címkép: Biobirs - Molnár Pál felvétele