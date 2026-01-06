Szerző: Molnár Pál

2026. január 6. 08:38

Fél milliárd ember közül sem tud alkalmasat találni az Európai Unió vezetősége a külügyi és biztonságpolitikai főképviselői posztra. Régi törvényszerűség: az EU pozícióiba azok a figurák kerülnek, akik a saját országukban alkalmatlannak bizonyultak, és ott megpróbálnak megszabadulni tőlük.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas kijelentette, Nicolás Maduro venezuelai elnök nem rendelkezik egy demokratikusan megválasztott elnök legitimitásával. Tiszteletben kell tartani a venezuelai nép jogát az ország és saját jövője eldöntéséhez - hangsúlyozta. A venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása továbbra is az egyetlen módja annak, hogy Venezuela helyreállítsa a demokráciát és megoldja a jelenlegi válságot - tette hozzá.

Fegyvertelen emberrel nehéz szellemi párbajt vívni.

Az Európai Uniónak az utóbbi bő évtizedben nem sikerült alkalmas „külügyminisztert” választania.

Mindig intellektuálisan deficites alak pöffeszkedhetett

ebben a bársonyszékben.

„Ma világossá vált, hogy a szabad világnak új vezetőre van szüksége” – mondta tavaly februárban a szélsőséges észt politikus. Ezzel arra utalt, hogy a nem sokkal korábban hatalmas fölénnyel USA-elnökké választott Trump alkalmatlan a szabad világ vezetésére.

Azaz Kallas

nem tartotta tiszteletben az amerikai nép jogát

arra, hogy vezetőt válasszon. Felülbírálta a demokráciát. Jelképesen leváltotta az elnököt.

Ő, Kallas akart vezetőt választani a szabad világnak.

A politikus szellemi alkalmatlanságára az orosz kémszolgálat is fölfigyelt: egy Moszkvában kiadott közlés azt állította, hogy az Európai Bizottság (EB) „folyosóin

ingerültséggel tapasztalják Kallas abszolút alkalmatlanságát az EU külpolitikai képviselői minőségében”.

Az SZVR úgy tudja, nyilvánvalóvá vált, hogy a politikus „nem képes figyelembe venni az egyes országok álláspontjának finom árnyalatait, és csak leegyszerűsített sémákat tud alkotni, amelyek gyakran teljesen értelmetlenek”. Az orosz kémszolgálat anyaga értelmében a volt miniszterelnököt Brüsszelben és a vezető uniós államok fővárosában szinte nyíltan túlzott aktivitással, spontán és egyeztetés nélküli kezdeményezésekre való hajlamossággal vádolják.

„Az uniós vezetőket egyenesen sokkolta Kallas közelmúltbeli nyilvános kritikája az amerikai elnökkel szemben, valamint az a kijelentése, hogy »a szabad világnak új vezetőre van szüksége«.”

Nagyon érdekes, hogy ez a figura mondja most azt, hogy tiszteletben kell tartani a venezuelai nép jogát az ország és saját jövője eldöntéséhez. Azaz amihez az USA társadalmának nincs joga, ahhoz a venezuelai népnek joga van – mármint Kallas szerint.

„Kicsit arculcsapásnak érzem, hogy Donald Trump amerikai elnök Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben nincs ott egyetlen európai sem” – jelentette ki Kaja Kallas Luxembourgban.

Itt egyszerűen a gyerekes frusztráció tört ki az infantilis politikusból.

Az uniónak egyszerűen nem osztottak lapot, de szeretné az asztalhoz könyökölni magát. Nem. Ő megméretett és könnyűnek találtatott.

Európai ember? Kicsoda? Ő?

Kallas lenne egy súlycsoportban Leonardo da Vincivel, Raffaellóval, Michelangelóval, Hieronymus Boschsal?

Ezen még derülni sem lehet.

Kallas fanyalog: „Rossz látni, hogy egy olyan személy, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság körözése alatt áll, európai országba érkezik – mondta.

Ez a fanyalgás azért hamis, mert ugyanez a Kallas keblére ölel olyan figurát, akit a magyar Legfőbb Ügyészség telefontolvajlás miatt kikért az EU mentelmi joga alól,

és Kallas azok közé tartozik, akik ezt a mentelmi jogot pajzsként emelték az igazságszolgáltatás elé.

Emellett külügyi biztosként sem tudja, hogy az úgynevezett „nemzetközi büntetőbíróság” önjelölt jogászokból álló kompánia

az USA sem ismeri el,

sőt szankciót lebegtetett a megélhetésiek fölött. Az 1100 éves Magyarország Legfőbb Ügyészsége több tiszteletet érdemel.

A kétbalkezes politikus 2021-től 2024-ig dilettáns tallini miniszterelnök volt. Észt barátaink úgy tudtak tőle megszabadulni, hogy beleerőltették az EU főbiztosi székébe.

Főkép: Kallas és Ursula von der Leyen. Forrás: Euronews

