Hölvényi György: Elpuskázott lehetőség!

Szerző: Gondola

2025. december 3. 20:05

Az Európai Parlament Biztonság- és Védelempolitikai Szakbizottsága kedden elfogadta azt a jelentést, amely az unió védelmi politikájának jövőjét határozná meg. A dokumentum több pontján is vitát váltott ki, Hölvényi György, a KDNP EP-képvielője szerint „veszélyes irányba” terelné az EU védelmi stratégiáját.

A magyar álláspont szerint a jelentés az uniós védelempolitika központosítását erősítené, és a tagállami szuverenitás csorbításával járna.

Hölvényi György kifogásolja, hogy a szöveg korlátlan fegyver- és pénzügyi támogatást helyez kilátásba Ukrajna számára, miközben nem biztosít elegendő garanciát az ellenőrzésre, és figyelmen kívül hagyja a korábban felmerült korrupciós aggályokat.

A kormány hangsúlyozza, hogy Magyarország NATO-tagállamként jelentős erőforrásokat fordít honvédelemre: idén mintegy 1800 milliárd forintot, valamint végrehajtotta történetének legnagyobb hadgyakorlatát. A kabinet szerint a haderőfejlesztés célja a stabilitás, nem pedig a háborús készülődés.

Kritika érte azt a javaslatot is, amely az EU döntéshozatalából kivezetné a tagállami vétójogot, illetve amely szorosabbra fűzné az ukrán hadipar és az uniós védelmi ipar együttműködését. A magyar kormány ezt a központosítási törekvések erősödéseként értékeli.

A jelentés elfogadása még nem végleges: arról az Európai Parlament plenáris ülése hoz majd döntést. Magyarország közlése szerint ott is folytatni kívánja érvelését az általa békésebbnek és biztonságosabbnak tartott európai megközelítés mellett.