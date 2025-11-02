Infantilis bohóckodással a brutalitás ellen...

Szerző: Molnár Pál

Viselj felemás zoknit, és fejezd ki szolidaritásodat az iskolai bántalmazások áldozataival, valamint tiltakozásodat az iskolai bullying ellen! Az Odd Socks Day 2025-ben november 10-én lesz, míg az UNESCO iskolai zaklatás elleni világnapját november 6-án tartják. Homa János újságírónak, az Agria főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

- Főszerkesztő úr, a felemás zokni viselése celebek agyalágyult ötletének tűnik, ez alkalommal azonban ez a bárgyú urbánus kezdeményezés nemes célt szolgál. Miért mondhatjuk azt, hogy: Végre!...?

- A felemás zokni ötlete is jelzi, hogy kimondhatatlan mértékben infantilizálódott a világ. Egy végtelenül súlyos problémára könnyed választ akarnak adni a liberálisok, ezért azt javasolják, hogy aki szolidáris az áldozatokkal, aki szolidáris a bántalmazottakkal, az vegyen fel egy felemás zoknit. Az egyszerű, nem kimondottan liberális embernek olyan érzése támad, hogy a liberális világ, mint annyi mást is az életben, elvicceli az iskolai bántalmazásokat. De miről is van szó? Ahogy a szakemberek írják, s ezt szó szerint idézném: A bántalmazás igen tág körben értelmezhető.

Szűkebb értelemben csak a fizikai erőszaktevést szoktuk idesorolni, de valójában a csúfolódás, a zaklatás, a fenyegetés is ehhez tartozik. Az iskolai erőszak, vagyis a bullying olyan indokolatlan agresszív viselkedésforma, amely ismétlődő jelleggel és szándékosan irányul általában egy gyenge, magányos egyénre, akinek nehézségei vannak önmaga megvédésében. Általában nem nyilvános, titokban zajlik, a fenyegetések miatt esélyt sem adva a segítségkérésre. A zaklatást az egyszeri bántalmazástól vagy más konfliktushelyzettől (pl. „ártatlan” csúfolódás) három tényező különbözteti meg: erős negatívan befolyásoló hatása van, a zaklatás áldozata nem tudja élni a mindennapi életét a zaklató tevékenységének következtében – például mert állandóan félelemben vagy bizonytalanságban él; a zaklatás ismétlődik, a bántalmazó rendszeresen visszatér az elszenvedőhöz, és megismétli a cselekedetét, legyen az fizikai, szóbeli vagy szexuális tevékenység; az erőviszonyok eltolódnak: a zaklatás során a bántalmazó fél mindig több hatalommal rendelkezik (több pénze van, erősebb, több barátja van, hangosabb), és ezt fitogtatja is a zaklatás során. Minden második iskolában bántalmazott gyerek zaklatása az online térben is folytatódik, az esetek 58 százalékánál a zaklató egy osztálytárs.

Az online térben zajló megalázás, gúnyolódás a lányok körében elterjedtebb, mint a fiúknál és az sem ritka, hogy a bántalmazott nem is ismeri, vagy nem tudja azonosítani az elkövetőt. Az iskolai zaklatásban érintettek fele kisiskolásként, 6 és 10 éves kora között tapasztalt először bántalmazást az iskolában. A segítségkérés az eredmények szerint az esetek körülbelül felében hatékony, és érdemi változást idéz elő. Legtöbben először a szülőkhöz, osztályfőnökhöz és az osztálytársakhoz fordulnak, akiknek köszönhetően javul is helyzetük. A bántalmazott gyerekeknek egy jelentős része azonban úgy érzi, hogy senkivel nem tudja megosztani a problémáját.” Szóval ezt írják a szakértők. S most azzal folytatnám, hogy ebből mennyi baj származik, amikor a bántalmazottak nem mondják el sem a szüleiknek, sem a tanáraiknak, milyen komoly feszültségben élnek. A gyengébb idegzetű gyerekek sokszor összeroppannak az ilyen bántásoktól. Sajnos a környezetemben is sok ilyen példával találkoztam…

- Az iskolai bántalmazás ügyében általában az áldozatot hibáztatja a liberális szélsőség, és akik fellépnek ilyen bántalmazások ellen, azokat pedig címkézi. Miért mondhatjuk ebben az esetben, hogy a felemás zokni viselése a liberális szélsőség felől nézve úgy látszik: a fagyi visszanyalt?

- Azért mondhatjuk, mert a felemás zokni csupán e súlyos, és egyre nyomasztóbb probléma felületi kezelésére elég. Az iskolai bántalmazás megelőzésének kulcsfontosságú elemei az erős közösségi szellem. Tehát abban az osztályban vagy iskolában, amelyikben nincs közösségi szellem, csak egymás mellett élő gyerekek, diákok, kvázi magányos szereplők tengetik az életüket, ott gyakrabban előfordul, hogy egy erőszakos tanuló vagy egy erőszakos tanuló körül szerveződő fiatal „terrorista-jelöltek” teszik tönkre társukat.

- E félig tréfás kezdeményezés mellett mit kell még tennünk azért, hogy az iskolai bántalmazók és azok biztatói erkölcsileg megsemmisüljenek?

- A szakemberek szerint a probléma megoldásában segíthet az úgynevezett buddy-rendszer bevezetése, ahol idősebb diákok támogatják a fiatalabbakat, és a közösség építése, ahol a diákok figyelnek és kiállnak egymásért. Ezzel csökkenthető a bántalmazás esélye. Legyenek figyelmesek a bántalmazásra utaló jelekre, és reagáljanak gyorsan. Ha a bántalmazás tudomásukra jut, a legfontosabb teendő, hogy átbeszéljék a problémát a szereplőkkel, és közösen keressenek megoldást. Sokan nem is tudják, hogy ez a gond egyre nagyobb méreteket öltött az iskolákban. Nagyon gyorsan kell cselekedni, mert ez sok kisdiák sorsát teheti tönkre egy életre. A felemás zokni legfeljebb arra jó, hogy előkészíti az eddiginél gyorsabb reakciót minden nevelési-oktatási intézményben.

